Κοντά στην αποχώρηση και ο Κακά

Κορυφαία εκ των ατομικών διακρίσεών του, η κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας (Ballon D' or) το 2007. Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες, ο Αντρέα Πίρλο ανακοίνωσε ότι αποσύρεται άμεσα από τη δράση.

Υποδύεται ένα διεφθαρμένο υπάλληλο στο Βατικανό στην καινούργια σειρά, Suburra: Blood on Rome, που έκανε μόλις πρεμιέρα

Πήγαμε ένα ταξίδι με τη μηχανή του Spal από τον Άγιο Δομίνικο, μέχρι το Playboy the Mansion, παρέα με 7.000 γυναίκες.

BEST OF NETWORK

BEST OF HOUSE TWENTY FOUR