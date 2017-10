Παίκτης της Σεβίλλης έκανε like σε tweet για απόλυση του προπονητή του

Οι τριγμοί στο εσωτερικό των "ροχιμπλάνκος" έχουν ήδη ξεκινήσει και είναι έντονοι. Ο Πάμπλο Σαράμπια φρόντισε να ρίξει "λάδι στη φωτιά" σε tweet υπέρ της απόλυσης του προπονητή του, Εδουάρδο Μπερίσο. Συγκεκριμένα αυτό ανέφερε: "Εάν διώξουν τον Μπερίσο, κερνώ μπύρα σε όλους όσους κάνουν like σε αυτό το tweet. Θα είναι πολύ ωραία μέρα".

Η Σεβίλλη συνετρίβη από τη Βαλένθια και οι τριγμοί στους "νερβιονένσες" είναι έντονοι, με τον Πάμπλο Σαράμπια να κάνει like σε tweet υπέρ της απόλυσης του προπονητή του, Εδουάρδο Μπερίσο.

