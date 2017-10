Στην Ιταλία για να υπογράψει στη Ρετζιάνα ο Δέλλας

Η Ρετζιάνα αγωνίζεται στη Serie C και ύστερα από πέντε αγωνιστικές μετράει μία νίκη, μία ισοπαλία και τρεις ήττες, ούσα στην 15η θέση της βαθμολογίας, σε σύνολο 19 ομάδων. Στόχος των διοικούντων την ομάδα είναι -σε βάθος χρόνου- να επιστρέψουν στη Serie A και θεωρούν πως με τον Δέλλα υπάρχουν αρκετές πιθανότητες να επιτύχουν τον στόχο τους. Άλλωστε, ο 41χρονος τεχνικός ήταν ο άνθρωπος που επανέφερε την ΑΕΚ στη Super League Σουρωτή, ύστερα απ' την περιπέτεια στις χαμηλότερες κατηγορίες.

O Τραϊανός Δέλλας πέταξε το πρωί της Τετάρτης (04/10) για την Ιταλία προκειμένου να ολοκληρώσει τη συμφωνία για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Ρετζιάνα που αγωνίζεται Serie C.

Το Aristi Mountain Resort + Villas αποτελεί πρεσβευτή του ελληνικού ορεινού τουρισμού καθώς από το 2016 και μετά συγκαταλέγεται στα National Geographic, Unique Lodges of the World

BEST OF NETWORK

BEST OF HOUSE TWENTY FOUR