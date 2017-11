Το συγκινητικό γράμμα του Μέρτεζακερ για την κατάθλιψη του Ένκε

Ο 33χρονος Γερμανός αμυντικός και πρώην συμπαίκτης του Ένκε στο Ανόβερο και την εθνική ομάδα της πατρίδας τους, Περ Μέρτεζακερ, συγκινεί με το γράμμα - ανοικτή επιστολή που δημοσιεύτηκε στο ίδρυμα "Per Mertesacker Foundation", το οποίο αρχικά δημιουργήθηκε για να στηρίξει την οικογένεια του εκλιπόντος και στη συνέχεια γιγαντώθηκε στο βωμό της καταπολέμησης της κατάθλιψης.

