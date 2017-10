Νέα απώλεια για την Ντόρτμουντ

Marius Becker/dpa via AP

Το 'πρωτοξάδελφη της Barbie' κορίτσι από την Τρίπολη, που διαπρέπει στο My Style Rocks, δεν είναι (μόνο) αυτό που βλέπεις.

BEST OF NETWORK

BEST OF HOUSE TWENTY FOUR