Τρόμος στο Αμιάν - Λιλ, κατέρρευσε κιγκλίδωμα με φιλάθλους

Το συμβάν σημειώθηκε μετά από το γκολ που σημείωσαν οι "λιλουά" στο 15ο λεπτό με τον Φοντέ Μπαλό Τουρέ, με συνέπεια ο διαιτητής να διακόψει άμεσα τον αγώνα.

Οι φίλοι των φιλοξενουμένων έτρεξαν προς το κιγκλίδωμα μετά από το γκολ για να πανηγυρίσουν, ωστόσο η κατασκευή δεν άντεξε και κατέρρευσε, παρασύροντας αρκετούς εξ αυτών σε πτώση στον αγωνιστικό χώρο από ύψος περίπου 170 εκατοστών.

Η πλειονότητα των φιλάθλων επέστρεψαν στην κερκίδα, ωστόσο "αρκετοί τραυματίες φίλαθλοι παρέμειναν στο έδαφος. Τραυματιοφορείς επεμβαίνουν για να διακομίσουν όσους τραυματίστηκαν στο νοσοκομείο", αναφέρει στη ζωντανή περιγραφή της η ιστοσελίδα της "Equipe".

Μετά από 30 λεπτά, συνεχίζονται οι ενέργειες των γιατρών και των τραυματιοφορέων, ωστόσο, σύμφωνα με την "Equipe", επικρατεί "ηρεμία". "Όλοι έχουν τις αισθήσεις τους", σημείωσε ο σχολιαστής του "beIN Sports", Μπρουνό Μπλασόν, που βρίσκεται στο γήπεδο.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το twitter της Αμιάν, "οι αρχές και οι διασώστες εκκενώνουν τους τραυματίες".

Les autorités et les services de secours évacuent les blessés. D'autres infos à venir. — Amiens SC (@AmiensSC) 30 Σεπτεμβρίου 2017

Την ίδια στιγμή, οι αρμόδιοι της αναμέτρησης συσκέφθηκαν για να δουν εάν θα συνεχιστεί το παιχνίδι. Λίγο μετά από τις 22:00 ώρα Ελλάδας ανακοινώθηκε ότι υπάρχει οριστική διακοπή.

Το γήπεδο της Αμιάν βρίσκεται υπό ανακαίνιση, χωρίς να είναι γνωστό εάν γίνονταν εργασίες στην κερκίδα των φιλοξενουμένων.