Οι οπαδοί της Μαρσέιγ βρίζουν τον Εβρά

"Αγάπα τη φανέλα, σεβάσου τους φιλάθλους. Επαγγελματισμός. Ζητάμε πολλά;", έγραφε ένα από τα πανό, "Game over" ένα άλλο και "Πίστεψες ότι είσαι πάνω από τον οργανισμό Μαρσέιγ και τους φιλάθλους του. Δεν σε θέλουμε άλλο με τα χρώματά μας. Εβρά φύγε" ένα τρίτο.

BEST OF NETWORK

BEST OF HOUSE TWENTY FOUR