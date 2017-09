Με μία ώρα καθυστέρηση το Άρσεναλ - Κολωνία

Το ματς λοιπόν θα ξεκινήσει στις 23:05, ενώ ο λόγος που δεν άνοιξαν οι θύρες είναι διότι υπάρχουν μερικές χιλιάδες Γερμανοί οπαδοί που βρίσκονται στο Λονδίνο χωρίς εισιτήριο και προσπαθούν να μπουν στο γήπεδο!

Η Κολωνία πήρε 2.900 εισιτήρια, αλλά έξω απ'το πήγαν 20.000 Γερμανοί!

Meanwhile at the Emirates... pic.twitter.com/wMy7ypBGft — FourFourTweet (@FourFourTweet) 14 Σεπτεμβρίου 2017

View from inside the Emirates of the FC Koln trying to force way into the Arsenal stadium without a ticket! pic.twitter.com/FvUQYjOE4Q — Transfer Man (@_transferman) 14 Σεπτεμβρίου 2017

The FC Koln ultras tried to force way into Emirates without tickets. This is how it started. #Arsenal pic.twitter.com/AfEsaS1k8O — Transfer Man (@_transferman) 14 Σεπτεμβρίου 2017