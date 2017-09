Έρευνα της UEFA για τα επεισόδια στο Άρσεναλ - Κολωνία

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία άσκησε δίωξε στους Άγγλους για την παρουσία φιλάθλων στις σκάλες της κερκίδας που φιλοξενούσε τους φίλους της γερμανικής ομάδας, η οποία με τη σειρά της αντιμετωπίζει τέσσερις κατηγορίες: ένταση φιλάθλων, άναμα βεγγαλικών, ρίψη αντικειμένων και υλικές ζημιές.

Η πειθαρχική επιτροπή της UEFA θα εξετάσει την υπόθεση την Πέμπτη, με τους "τράγους" να βρίσκονται σε αρκετά πιο δεινή θέση, αφού οι οπαδοί τους προκάλεσαν τα επεισόδια πριν από τη σέντρα. Η μητροπολιτική αστυνομία του Λονδίνου, μάλιστα, προχώρησε σε πέντε συλλήψεις το βράδυ της Πέμπτης.

Η Κολωνία είχε προμηθευτεί 3.000 εισιτήρια από την Άρσεναλ για τις ανάγκες της στον αγώνα, ωστόσο εκτιμάται ότι περίπου 20.000 φίλαθλοι του συλλόγου ταξίδεψαν στο Λονδίνο, η συντριπτική πλειονότητα εκ των οποίων βρέθηκαν έξω από το "Έμιρεϊτς", προσπαθώντας να μπουν στις εξέδρες χωρίς εισιτήριο.

Η Άρσεναλ εξέδωσε ανακοίνωση το πρωί της Παρασκευής, μέσω της οποίας ενημέρωνε ότι προσπάθησε να λάβει τα μέτρα της, διακόπτοντας την πώληση εισιτηρίων έξω από το γήπεδο και μη επιτρέποντας Γερμανούς να μπουν στο γήπεδο με εισιτήρια για εξέδρα των γηπεδούχων.

Παρ' όλα αυτά, παραδέχεται ότι στις εξέδρες των φιλοξενουμένων κατάφεραν να μπουν περισσότεροι από 3.000 φίλαθλοι και ότι υπήρξε "μαύρη αγορά" έξω από το γήπεδο, με συνέπεια να ανοίξει κι η ίδια έρευνα για το πώς κατάφεραν να μπουν οι παραπάνω φίλαθλοι.

Meanwhile at the Emirates... pic.twitter.com/wMy7ypBGft — FourFourTweet (@FourFourTweet) 14 Σεπτεμβρίου 2017

View from inside the Emirates of the FC Koln trying to force way into the Arsenal stadium without a ticket! pic.twitter.com/FvUQYjOE4Q — Transfer Man (@_transferman) 14 Σεπτεμβρίου 2017

The FC Koln ultras tried to force way into Emirates without tickets. This is how it started. #Arsenal pic.twitter.com/AfEsaS1k8O — Transfer Man (@_transferman) 14 Σεπτεμβρίου 2017