Πρόστιμο "μαμούθ" στην ΚΠΡ!

Σύμφωνα με τον επίσημο ισολογισμό της ομάδας υπήρξε οικονομική "τρύπα" ύψους 9.8 εκατομμυρίων λιρών για τη σεζόν 2013-14. Την ίδια ώρα όμως σε αυτόν υπήρχε και ένα δάνειο των ιδιοκτητών της ομάδας προς τα ταμεία του συλλόγου ύψους 60 εκατομμυρίων λιρών. Αυτό αποτέλεσε και το σημείο τριβής ανάμεσα στην ΚΠΡ και την αρμόδια επιτροπή για το Financial Fair Play.

Ιδιαίτερα ακριβά καλούνται να πληρώσουν οι άνθρωποι της ΚΠΡ την κατάσταση των οικονομικών της ομάδας την τριετία 2011-2014. Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση η Κουΐνς Παρκ Ρέιντζερς καλείται να πληρώσει 40 εκατομμύρια λίρες για παραβίαση του Financial Fair Play της Championship.

Η ΚΠΡ καλείται να πληρώσει πρόστιμο ύψους 40 εκατομμυρίων λιρών για παραβίαση του Financial Fair Play της Championship που ξεκινά από τη σεζόν 2011-12.

