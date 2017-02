Ντελίριο με Μάρκο Σίλβα σε Αγγλία και Πορτογαλία

Το Mais Futebol με μια πανηγυρική φωτογραφία της Χαλ απευθύνεται προς το αγγλικό κοινό και το καλεί να αποθηκεύει το όνομα του Πορτογάλου τεχνικού στη μνήμη του.

Η O jogo επισημαίνει ότι "ο Μάρκο Σίλβα εξέπληξε τον Κλοπ και συνεχίζει αήττητος στην έδρα του", ενώ η "Record" σημειώνει ότι ο "ο Πορτογάλος τεχνικός έχει κερδίσει όλα τα εντός έδρας ματς μέχρι στιγμής".

Η "Hulldailymail" ιστοσελίδα που ασχολείται ως επί το πλείστον με την τοπική (σ.σ του Χαλ) επικαιρότητα αναφέρει χαρακτηριστικά: "Η Χαλ πήρε μια διάσημη νίκη απέναντι στη Λίβερπουλ, καθώς ο Μάρκο Σίλβα συνεχίζει να εντυπωσιάζει".

H "Mirror" υποστηρίζει ότι ο Μάρκο Σίλβα σόκαρε με τη νίκη του απέναντι στον Γιούργκεν Κλοπ (χρησιμοποιείται ο όρος "masterminds") και διαπιστώνει τα πέντε πράγματα που έμαθε στο κοινό η αναμέτρηση. Όσον αφορά στον Πορτογάλο τεχνικό και τη Χαλ η αγγλική ιστοσελίδα υποστηρίζει ότι "η Χαλ δεν θα ήταν σε αυτή την κατάσταση εάν ξεκινούσε τη σεζόν με τον Μάρκο".

Πολλοί χρήστες του twitter θυμήθηκαν τα λεγόμενα του Πολ Μέρσον όταν ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Χαλ.

"Θα έπρεπε να σε νοιάζει η ποιότητα του πρωταθλήματος. Αυτό μπορεί να συμβεί στον Ολυμπιακό. Ρώτα όποιον θες, αυτό μπορεί να συμβεί στον Ολυμπιακό. Μπορείς να μου πεις με ποιον θα παίξει ο Ολυμπιακός σε δύο μήνες; Εκεί φτιάχνουν το πρόγραμμα του πρωταθλήματος μήνα με το μήνα! Τόσο κακό είναι το πρωτάθλημα", είχε υποστήριξε τότε ο Πολ Μέρσον.

"Ο Μάρκο Σίλβα κράτησε απαραβίαστη την εστία του απέναντι σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Λίβερπουλ και πήρε τέσσερις βαθμούς. Θα έπρεπε να στείλει τα videos στους Πολ Μέρσον και Φιλ Τόμσον", "Αιμοβόρε ξένε, κάνεις καλή δουλειά", "Ήξερα ότι ο Μάρκο Σίλβα θα τα πήγαινε καλά. Τόμσον και Μέρσον, είναι ξενοφοβικοί ηλίθιοι", αναφέρουν μερικά από tweets.

Κάποιοι άλλοι καλούν σε απολογία τους δύο άνδρες για τα όσα ακούστηκαν στην εκπομπή του "Sky Sports". "Μέρσον και Τόμσον θα έπρεπε να απολογηθούν τηλεοπτικά για τον Μάρκο Σίλβα", χωρίς να λείπει μια χιουμοριστική σκηνή από τον "Mr Bean".

