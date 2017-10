Νίκη αλά Μουρίνιο η ManUtd, 1-0 την Τότεναμ

Η απουσία του Κέιν έδωσε την δυνατότητα στον Μουρίνιο να φέρει το ματς του "Old Trafford" εκεί που ήθελε και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ νίκησε 1-0 την Τότεναμ, χάρη σε τέρμα του Μαρσιάλ στο 81' (videos)

