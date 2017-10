Κορυφή με "7άρα" η Σίτι, ήττα η Τσέλσι

Τη μοναξιά της Premier League απολαμβάνει η Μάντσεστερ Σίτι, καθώς νίκησε 7-2 τη Στόουκ στο "City of Manchester" και άφησε 2 βαθμούς πίσω της τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (0-0 με τη Λίβερπουλ).

