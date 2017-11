Ποιο ήταν το καλύτερο γκολ της 4ης αγωνιστικής του Champions League;

Ποιο ήταν το GOAL OF THE WEEK στην 4η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League; Δες τα πέντε προτεινόμενα και επέλεξε το καλύτερο, κάτι που μπορεί να σου χαρίσει πλούσια δώρα.

Όλα αυτά μέσω του διαγωνισμού της NISSAN, "Goal of the Week" όπου έχουν επιλεγεί τα πέντε καλύτερα τέρματα. Εσύ μπορείς να θυμηθείς πως σκόραραν οι Lorenzo Insigne, Ever Banega, Thomas Partey, Neymar, Stephen El Shaarawy και εν συνεχεία να ψηφίσεις το γκολ που θεωρείς κορυφαίο.

Lorenzo Insigne

NAPOLI - MAN. CITY 2-4

Η Νάπολι ηττήθηκε από τη Μάντσεστερ Σίτι στο Σαν Πάολο με 2-4, εντούτοις ο Insigne σημείωσε ένα πανέμορφο γκολ, όταν οι παίκτες του Σάρι συνεργάστηκαν άψογα, εκείνος βρέθηκε απέναντι από τον γκολκίπερ της Σίτι, πλάσαρε ιδανικά με το δεξί από πλάγια θέση και άνοιξε το σκορ για τους Ναπολιτάνους.

Ever Banega

SEVILLA - SPARTAK MOSCOW 2-1

Η Σεβίλλη πήρε σπουδαίο τρίποντο απέναντι στους Ρώσους και ο Banega σκόραρε με υπέροχο πλασέ με το αριστερό έξω από την περιοχή, στέλνοντας την μπάλα στην δεξιά γωνία του αντίπαλου τερματοφύλακα, ο οποίος δεν μπορούσε να κάνει απολύτως τίποτα.

Thomas Partey

ATLETICO - QARABAG 1-1

Δυο ακόμη βαθμούς "πέταξε" στο Champions League η Ατλέτικο, μένοντας στο 1-1 με την Καραμπάχ, αλλά ο Thomas Partey σημείωσε ένα πανέμορφο γκολ με φαλτσαριστό σουτ έξω από την περιοχή, στέλνοντας την μπάλα στην αριστερή γωνία του πορτιέρε των φιλοξενούμενων.

Neymar

PARIS SAINT GERMAIN - ANDERLECHT 5-0

Η Παρί φιλοδώρησε με πέντε γκολ την Άντερλεχτ στην έδρα της, με τον Neymar να σημειώνει το δεύτερο γκολ του αγώνα στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους και ήταν ομολογουμένως το πιο όμορφο, όταν έκανε το σουτ με το δεξί και "κάρφωσε" την μπάλα στην αριστερή γωνία. Εξαιρετική εκτέλεση από τον Βραζιλιάνο επιθετικό.

Stephen El Shaarawy

ROMA - CHELSEA 3-0

Εντυπωσιακοί οι "τζαλορόσι" απέναντι στους Λονδρέζους, δεν τους άφησαν κανένα περιθώριο αμφισβήτησης. Μάλιστα, μπήκαν σε θέση οδηγού από το πρώτο λεπτό χάρη στο γκολ του El Shaarawy με σουτ με το εξωτερικό, το οποίο δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Κουρτουά.

Photo credits: AP Photo/Dave Thompson, Miguel Morenatti, Daniel Ochoa de Olza, Christophe Ena, Alessandra Tarantino