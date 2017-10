Συνελήφθη ο Ρόσεμπακ για διοργάνωση κοκορομαχιών

Μπλεξίματα με τις Αρχές της Βραζιλίας έχει ο Φάμπιο Ρόσεμπακ. Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα και της Σπόρτινγκ Λισσαβώνας συνελήφθη στην περιοχή "Rio Grande do Sul", με την κατηγορία ότι οργάνωνε κοκορομαχίες.

