Και τώρα που ξέρεις όλα όσα χρειάζεσαι, δες ζωντανά το Red Bull Art of Motion μέσω του sport24.gr το Σάββατο 7 Οκτωβρίου και ώρα 15.45 .

-5 ακόμα freerunners που κλειδώνουν μία θέση στο Red Bull Art of Motion, μέσω της συμμετοχής τους στον Onsite Qualifier (4 & 5 Οκτωβρίου 2017) στη Σαντορίνη.

Στο Red Bull Art of Motion αγωνίζονται 18 αθλητές:

Ποια είναι όμως τα 5 basics του Red Bull Art of Motion που πρέπει να ξέρεις για να μη πιαστείς αδιάβαστος;

Λίγες μέρες έχουν μείνει πριν το 7ο κατά σειρά κορυφαίο freerunning γεγονός του κόσμου! Η Σαντορίνη είναι και φέτος έτοιμη να υποδεχτεί το Red Bull Art of Motion, το διαγωνισμό που άλλαξε τα δεδομένα του αθλήματος, το Σάββατο, 7 Οκτωβρίου.

Τα 5 basics του Red Bull Art of Motion

