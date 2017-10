Top 6 in 2016

Τα πέντε μέλη της κριτικής επιτροπής είναι έμπειροι εκπρόσωποι του αθλήματος και θα αξιολογήσουν το 90’’ run των αθλητών με κριτήρια τη δημιουργικότητα, την τεχνική δυσκολία, την εκτέλεση, τη ροή και την συνολική εμφάνιση. Σε 3 από τους 18 αθλητές θα δώσουν τη βαθμολογία που θα τους ανεβάσει στο βάθρο, όπου θα απαθανατιστούν από την CANON , πρωτοπόρα στο χώρο της απεικόνισης, καθώς και τα βραβεία “Best Female” & “Best Trick Award by CU”.

Η τελική 18άδα αποτελείται από τους 6 top αθλητές του Red Bull Art of Motion 2016 , τους 7 αθλητές (4 άνδρες και 3 γυναίκες) που πήραν την πρόκριση μέσω του Online Qualifier τον Ιούλιο και τους 5 freerunners από το Onsite Qualifier .

Ο Onsite Qualifier ( S.A.F. Πολιτιστικό Μουσείο Σαντορίνης , 4 & 5 Οκτωβρίου) ολοκληρώθηκε σε δυο φάσεις. Στη Φάση A (Σαντορίνη, 4.10), 109 αθλητές διεκδίκησαν μια από τις 20 πολύτιμες θέσεις που οδήγησαν στη Φάση B. Ανάμεσα τους και οι 15 Έλληνες αθλητές, που είχαν πάρει το μαγικό εισιτήριο από το DK’s Tour of Motion που πραγματοποίησε ο παγκοσμίου φήμης αθλητής και καμάρι της Θεσσαλονίκης, Δημήτρης Κυρσανίδης. Στη Φάση B (Σαντορίνη, 5.10), ύστερα από εντυπωσιακά tricks και runs, η κριτική επιτροπή κατέληξε στους 5 αθλητές που ξεχώρισαν, αφήνοντας έξω τον δις νικητή (2011 – 2012) Pavel Petkuns (LAT) επιλέγοντας πρωτοεμφανιζόμενους και πολλά υποσχόμενους αθλητές.

Την απόβαση τους στο νησί έκαναν πάνω από 100 φιλόδοξοι νέοι freerunners έχοντας όλοι τους έναν κοινό στόχο! Να γίνουν μέρος αυτής της διεθνούς αθλητικής εμπειρίας και της παγκόσμιας κοινότητας του freerunning. Ο τρόπος; Η συμμετοχή τους στον Onsite Qualifier και η κατάκτηση μιας εκ των 5 τελευταίων θέσεων που ολοκλήρωσαν τη χρυσή 18άδα του Red Bull Art of Motion.

Εντυπωσιακά tricks και περίπλοκες φιγούρες, με φόντο την ηφαιστειακή καλντέρα σηματοδοτούν την έναρξη του Red Bull Art of Motion που επιστρέφει για 7η συνεχόμενη χρονιά!

Red Bull Art of Motion: Αθλητές από κάθε γωνιά της γης κάνουν απόβαση στη Σαντορίνη!

