Ο "Νυχτερινός" φώτισε ξανά τη Θεσσαλονίκη

Πρωταθλητές των μεγάλων αποστάσεων, Ολυμπιονίκες διαφόρων αθλημάτων, Παραολυμπιονίκες, άτομα με αναπηρίες, προσωπικότητες της πόλης και ολόκληρης της χώρας, καθώς και μαθητές, απόλαυσαν τη χαρά της συμμετοχής τους σε μία άδεια από αυτοκίνητα Θεσσαλονίκη, γεμάτη ήχο και χρώμα, χάρη στα πολλά σχήματα ζωντανής μουσικής, τις cheerleaders και τους τέσσερις ραδιοφωνικούς σταθμούς. Η υψηλών προδιαγραφών διαδρομή, οι ιδανικές καιρικές συνθήκες και η ενθουσιώδης ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι χιλιάδες θεατές ήταν τα στοιχεία που προσέδωσαν ξεχωριστή απόλαυση στους συμμετέχοντες, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να κάνουν το προσωπικό τους ρεκόρ.

Η μεγαλύτερη νυχτερινή γιορτή της χώρας είχε και πάλι εκπληκτικά μεγέθη συμμετοχών: Οι δρομείς που ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους έφτασαν τελικά τους 16.280 (3.639 εγγεγραμμένοι στον Ημιμαραθώνιο και 12.641 στο Δρόμο Υγείας & Δυναμικού Βαδίσματος 5.000 μ.), ενώ εκκίνηση πήραν 15.903 δρομείς που παρέλαβαν τον εξοπλισμό τους από το Κέντρο Εγγραφών (3.550 συμμετέχοντες στον Ημιμαραθώνιο και 12.353 στο Δρόμο 5.000 μ.).

Σε όλους αυτούς προστέθηκαν τουλάχιστον 3.000 συμμετέχοντες ακόμη, που έτρεξαν στο πλευρό των εγγεγραμμένων δρομέων χωρίς να φέρουν τον αγωνιστικό εξοπλισμό, αφού οι τελευταίες διαθέσιμες θέσεις που διατέθηκαν το προηγούμενο διήμερο από το Κέντρο Εγγραφών δεν ήταν αρκετές για να καλύψουν την τεράστια ζήτηση των ενδιαφερόμενων της τελευταίας στιγμής!

Εξίσου εντυπωσιακός ήταν ο αριθμός των εκπροσωπούμενων χωρών, αφού στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν δρομείς από 53 χώρες και πέντε ηπείρους (Αίγυπτος, Αλβανία, Ανδόρα, Αρμενία, Αυστραλία, Αυστρία, Αφγανιστάν, Βέλγιο, Βενεζουέλα, Βιετνάμ, Βολιβία, Βοσνία, Βουλγαρία, Βραζιλία, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Γεωργία, Δανία, Εκουαδόρ, Ελλάδα, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ινδία, Ισπανία, Ιταλία, Καζακστάν, Καναδάς, Κίνα, Κολομβία, Κούβα, Κύπρος, Λετονία, Λίβανος, Μολδαβία, Μπανγκλαντές, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Ουζμπεκιστάν, Ουκρανία, ΠΓΔΜ, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία, Σλοβακία, Σουηδία, Τουρκία, Τσεχία, Φιλιππίνες, Χιλή).

Η εκκίνηση του Ημιμαραθωνίου των 21,1 χλμ. δόθηκε με τη δύση του ήλιου στις 18:45, από το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ενώ ο τερματισμός της κούρσας έγινε στο Λευκό Πύργο. Νικητής αναδείχθηκε ο Ζαν Μπαπτίστ Σιμουκέκα από τη Ρουάντα με χρόνο 1 ώρα 06:15, αφήνοντας πίσω του τον Κενυάτη Χοσέα Κιμέλι Κισόριο (1 ώρα 06:42), ενώ την τριάδα των μεταλλίων έκλεισε ο ταχύτερος Έλληνας της κούρσας, Γιώργος Μενής, με χρόνο 1 ώρα 08:26. Την εξάδα συμπλήρωσαν ο Γιάννης Ζερβάκης της “Volkswagen Running Team” (1:09:51), ο Θεόδωρος Αναγνώστου (1:11:04) και ο Γιάννης Κρέκας (1:11:53).

Άτυχος στάθηκε ο περσινός νικητής, Αντώνης Παπαδημητρίου, που προσπάθησε να τρέξει παρότι είχε 39 πυρετό αλλά εγκατέλειψε στα μισά της διαδρομής, όπως και ο Μιχάλης Παρμάκης του διοργανωτή ΜΕΑΣ Τρίτων, ο οποίος δεν κατάφερε να συμμετάσχει λόγω φαρυγγίτιδας.

Στην κατηγορία των γυναικών, θριάμβευσε η Βίβιαν Τζέροπ Κεμπόι από την Κένυα με επίδοση 1 ώρα 18:00, με δεύτερη τη Φωτεινή Δαγκλή-Παγκότο (1 ώρα 20:10) και τρίτη τη Ρουμάνα Αντέλα Παουλίνα Μπαλτόι (1:20.32). Την εξάδα συμπλήρωσαν η Κενυάτισσα Ρουθ Γουακάμπου (1:20:53), η Μάγδα Γαζέα (1:21:38) και η νικήτρια των δύο προηγούμενων διοργανώσεων Σόνια Τσεκίνι-Μπουδούρη της “Volkswagen Running Team” (1:22:10).

Ο Δρόμος Υγείας & Δυναμικού Βαδίσματος 5.000 μ. ξεκίνησε στις 21:15 από το Δημαρχιακό Μέγαρο και την αψίδα του τερματισμού στο Λευκό Πύργο πέρασε πρώτος ο Ιάσων Ιωαννίδης (14:58), για δεύτερη συνεχόμενη και για συνολικά τρίτη φορά στην ιστορία του θεσμού. Στο βάθρο τον ακολούθησαν ο Χρήστος Παπούλιας (15:15) και ο Παναγιώτης Γραμμένος (15:26).

Στις γυναίκες, ταχύτερη όλων ήταν η Βασιλική Κωνσταντινοπούλου, που ανέβηκε μία θέση συγκριτικά με πέρσι (16:59), αφήνοντας δεύτερη τη Μερόπη Παναγιώτου (17:46) και τρίτη τη Γεωργία Κωνσταντινοπούλου (18:28).

Πριν από την εκκίνηση του επίσημου αγωνιστικού προγράμματος, ο διεθνής οργανισμός καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων “Α21 Campaign” έστειλε ένα δυναμικό μήνυμα ξεχωριστής σημασίας, διοργανώνοντας το 4ο Διεθνές “Walk For Freedom” με την υποστήριξη του ΠΑΣΠΑ Μακεδονίας-Θράκης, με αφορμή την Πανευρωπαϊκή Ημέρα Κατά της Εμπορίας Ανθρώπων (18 Οκτωβρίου): Περισσότεροι από 1.100 άνθρωποι ξεκίνησαν από το σημείο εκκίνησης του Ημιμαραθωνίου και περπάτησαν συμβολικά την απόσταση μέχρι τον Λευκό Πύργο, ντυμένοι με μαύρα μπλουζάκια που είχαν γραμμένη τη φράση “abolish slavery with each step”, δηλαδή «καταπολεμούμε την σκλαβιά με κάθε βήμα».

Στον Δρόμο Υγείας 5.000 μ. πήραν μέρος ουκ ολίγοι Ολυμπιονίκες και καταξιωμένοι εκπρόσωποι του ελληνικού αθλητισμού: Παρόντες ήταν μεταξύ άλλων ο Παραολυμπιονίκης της κολύμβησης και Πρεσβευτής της διοργάνωσης Αντώνης Τσαπατάκης, ο παγκόσμιος πρωταθλητής των 400μ. εμπόδια Περικλής Ιακωβάκης που συμμετείχε ως “Captain” της Novasports Running Team και ο υπερμαραθωνοδρόμος και παγκόσμιος πρωταθλητής της κωπηλασίας Γιάννης Κουρκουρίκης, ενώ στην ομάδα του Ολυμπιακού Μουσείου, με την οποία συμμετείχαν επίσημα ο Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών και ο ΠΑΣΓ «Καλλιπάτειρα», έδωσε το «παρών» μία πλειάδα αστέρων: Ολυμπιονίκες του στίβου (Πόπη Ουζούνη), του μπάσκετ (Λευτέρης, Κακιούσης, Πόλυ Σαρέγκου) και της πάλης (Όθων Μοσχίδης), καθώς και η παλιά πρωταθλήτρια του στίβου και πρώην Γενική Γραμματέας Αθλητισμού Κούλα Γιαννακίδου, έδωσαν ξεχωριστή αίγλη στη διοργάνωση.

Επιπλέον, ένα ξεχωριστό μήνυμα ζωής έστειλαν μέσα από την συμμετοχή τους δρομείς όπως ο 78χρονος Ξενοφών Σιδηρόπουλος, ο απεξαρτημένος πρώην χρήστης ουσιών Μανώλης Νίκας και ο πρώην παχύσαρκος Θόδωρος Γυμνόπουλος, που έδωσαν νέο νόημα και αξία στην ζωή τους μέσα από την άθληση και δίνουν σε όλους το καλύτερο παράδειγμα προς μίμηση.

Στην εκκίνηση του «Νυχτερινού» βρέθηκαν επίσης προσωπικότητες του δημόσιου βίου όπως οι βουλευτές Έλενα Ράπτη, Άδωνις Γεωργιάδης, η ευρωβουλευτής Μαρία Σπυράκη και πολλοί άλλοι.

Εξάλλου, με τις δικές τους πολυπληθείς ομάδες έτρεξαν οι 60 υποστηριζόμενοι φορείς κοινωνικής προσφοράς, οι οποίοι θα λάβουν από την Οργανωτική Επιτροπή το ποσό των 5 ευρώ για κάθε δρομέα τους.

Ανώτερη από κάθε άλλη χρονιά ήταν και η κάλυψη από τον Αποκλειστικό Τηλεοπτικό Φορέα της διοργάνωσης, την ΕΡΤ3, η οποία πραγματοποίησε μία εντυπωσιακή απευθείας μετάδοση διάρκειας 3,5 ωρών, έχοντας μάλιστα για πρώτη φορά «ζωντανά» πλάνα από κάμερα που βρισκόταν στον Θερμαϊκό κόλπο, χάρη στην ευγενική παραχώρηση μίας φορτηγίδας από τον εφοπλιστή Νίκο Ζούρο.

O Protergia 6ος Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης διοργανώθηκε από τον ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ με την συνεργασία του Δήμου Θεσσαλονίκης, υπό την αιγίδα του ΣΕΓΑΣ και της AIMS, τελώντας επίσης υπό την ευγενική υποστήριξη του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεσσαλονίκης. Παράλληλα υποστηρίχθηκει από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης) και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς επίσης από πλήθος Θεσμικών Φορέων, Φορέων Υποστήριξης και Εθελοντικών Φορέων. Αναλυτικές πληροφορίες για τη διοργάνωση θα βρείτε στον επίσημο δικτυακό τόπο, www.thesshalfmarathon.org και www.thesshalfmarathon.gr.

Η νέα μεγάλη επιτυχία της διοργάνωσης ανεβάζει ακόμα ψηλότερα τις προσδοκίες ενόψει της επόμενης. Πλέον, οι δεκάδες χιλιάδες δρομείς που κατέκλυσαν τους δρόμους της Θεσσαλονίκης ανανεώνουν το ραντεβού τους για την ερχόμενη άνοιξη, όταν θα πραγματοποιηθεί ο 13ος Διεθνής Μαραθώνιος «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», την 1η Απριλίου 2018.

Θα είμαστε όλοι εκεί!

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΙΚΗΤΩΝ

Ζαν Μπαπτίστ Σιμουκέκα (1ος στον Ημιμαραθώνιο ανδρών): «Είμαι πολύ χαρούμενος για τη νίκη μου, αλλά και για το ατομικό ρεκόρ που έκανα. Ευχαριστώ του διοργανωτές, που μου έδωσαν την ευκαιρία να συμμετάσχω σ' αυτή την πολύ όμορφη διοργάνωση. Θα ήθελα πολύ να έρθω και στον Μαραθώνιο ‘Μέγας Αλέξανδρος', τον ερχόμενο Απρίλιο. Ελπίζω να βρεθώ ξανά εδώ κοντά σας και να τρέξω μπροστά σ' αυτό το ενθουσιώδες κοινό».

Χοσέα Κιμέλι Κισόριο (2ος στον Ημιμαραθώνιο ανδρών): «Ήμουν κοντά στον Σιμουκέκα περίπου μέχρι το 19ο χιλιόμετρο, αλλά κουράστηκα στο τέλος και δεν μπόρεσα να τον ακολουθήσω. Είμαι πάντως ευχαριστημένος από την επίδοσή μου και από τη 2η θέση που κατέκτησα σ' αυτή την ξεχωριστή διοργάνωση».

Γιώργος Μενής (3ος στον Ημιμαραθώνιο ανδρών): «Πρώτη φορά έτρεξα βράδυ και θα μου μείνει αξέχαστη αυτή η εμπειρία! Ο κόσμος ήταν συγκλονιστικός, μας χειροκροτούσε διαρκώς, ενώ η διαδρομή είναι πολύ ευχάριστη και απόλυτα επίπεδη. Είναι πολύ όμορφη η αίσθηση όταν τρέχεις βράδυ, γιατί το σώμα σου είναι πιο ενεργοποιημένο από ό,τι το πρωί. Έμεινα πολύ ικανοποιημένος από την κούρσα μου, που ήταν στο πλαίσιο της προετοιμασίας μου για τον Μαραθώνιο της Αθήνας».

Βίβιαν Τζέροπ Κεμπόι (1η στον Ημιμαραθώνιο γυναικών): «Ευχαριστώ πολύ τους διοργανωτές, που μου έδωσαν την ευκαιρία να συμμετάσχω σ' αυτόν τον Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο. Πέρασα πάρα πολύ όμορφα, ήταν μια υπέροχη εμπειρία και φυσικά είμαι ιδιαίτερα για τη νίκη μου. Κάθε αγώνας είναι δύσκολος, αλλά αυτός ήταν από τους καλύτερους που έχω δώσει».