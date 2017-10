3. Jesse Peveril (CAN), 422 βαθμοί

Το Red Bull Art of Motion αλλάζει στοιχεία στο format του αγώνα, γεμίζοντάς τον με περισσότερη ενέργεια, αγωνία και προκαλώντας τους freerunners σε μια επική μάχη. Ο Έλληνας freerunner “DK” Δημήτρης Κυρσανίδης, κάνει μια συγκλονιστική εμφάνιση και αφήνει τον Pasha “The Boss” και τον «Αγαθό γίγαντα» Alexander Baiturin στη 2η και 3η θέση αντίστοιχα.

Εκείνη τη χρονιά πραγματοποιείται ένας και μοναδικός αγώνας Red Bull Art of Motion παγκοσμίως, στη Σαντορίνη, όπου νικητής αναδεικνύεται, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο κορυφαίος πια Λετονός Pavel ”Pasha” Petkuns.

Το 2011, το Red Bull Art of Motion ταξιδεύει σε διάφορες χώρες, όπως την Αυστρία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιαπωνία, τη Βραζιλία κ.α. κάνοντας και μια στάση στη Σαντορίνη. Παγκοσμίου φήμης freerunners κατέφτασαν στο νησί για να λάβουν μέρος , με τον Pavel “Pasha” Petkuns από τη Λετονία να είναι ο νικητής του πρώτου Red Bull Art of Motion στη Σαντορίνη.

Λίγο πριν τον 7ο διαγωνισμό, ας κάνουμε μια αναδρομή στην ιστορία και στα καλύτερα runs του Red Bull Art of Motion.

Flashback στα καλύτερα runs στην ιστορία του Red Bull Art of Motion

