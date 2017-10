Αντωνάκου: "Μπορεί να μην ξανασταθεί στα πόδια του επειδή ήθελε να γίνει καλύτερος"

Τέλος σε ερώτηση που της έγινε για το εάν έχει επικοινωνήσει η ίδια με την ΚΟΕ, όντας πρώην πολίστρια, δήλωσε: "Από όσο γνωρίζω, γιατί για άλλους λόγους μίλησα τόσο με τον κ. Βασιλειάδη όσο και με στέλεχος της ΚΟΕ, έχουν επισκεφτεί το παιδί. Λόγω της ιδιότητας μου μίλησα με την οικογένεια του παιδιού για να έχουμε την άδεια τους, μίλησα με την εταιρία παραγωγής την Stefi and Lynx, με τον σύλλογο Ολυμπιονικών. Με την Ομοσπονδία όχι δεν έχω μιλήσει. Η ΚΟΕ είναι ο θεσμικός παράγοντας όπως και η Γενική Γραμματεία αθλητισμού, οι οποίες πρέπει να πράττουν αυτοβούλως.

