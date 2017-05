Κίνδυνος για υποβιβασμό... τριετίας στον ΠΑΟΚ

Αυτό έχουν αιτηθεί επίσημα τόσο ο Ολυμπιακός όσο και η NOVA λόγω της φιέστας της ποδοσφαιρικής ομάδας των ερυθρολεύκων η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 20.30 στο "Γ. Καραϊσκάκης".

Ο ΠΑΟΚ είναι αντίθετος σε αυτό το ενδεχόμενο και παράλληλα, η αρμόδια επιτροπή αγώνων της ΕΣΑΠ έχει απορρίψει το σχετικό αίτημα των ερυθρολεύκων και όλα πλέον εξαρτώνται από τη NOVA και από το εάν θα επιμείνει για την αλλαγή ώρας. Αξίζει να σημειώσουμε ότι τόσο στην επίσημη ιστοσελίδα της Λίγκας όσο και στο πρόγραμμα των ορισμών για τους διαιτητές η ώρα έναρξης παραμένει 19.00.

Από την πλευρά του ΠΑΟΚ έχει αποφασιστεί να φτάσουν την υπόθεση μέχρι τα άκρα κάνοντας πράξη τα όσα έχουν πει για μη συμμετοχή της ομάδας του στον τελικό. Παράλληλα, για τις συγκεκριμένες εξελίξεις είναι ενημερωμένος και ο Ιβάν Σαββίδης.

Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι εάν ο ΠΑΟΚ δεν κατέβει τελικά στον αγώνα τότε θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον υποβιβασμό. Συγκεκριμένα, για μη συμμετοχή σε αγώνα των Play off προβλέπεται διαφορετική τιμωρία σε σχέση με αυτή που υπάρχει στις αναμετρήσεις της κανονικής διάρκειας. Αν μία ομάδα δεν παίξει σε αγώνα των Play off ή των Play out τότε κινδυνεύει με υποβιβασμό στην Α2, αφαίρεση τριών, αλλά και απαγόρευση ανόδου από την Α2 για τα επόμενα δύο χρόνια. Κάτι που σημαίνει ότι πρόκειται για υποβιβασμό... τριετίας!

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση: "T.A.A. που δεν αγωνίζεται σε έναν τουλάχιστον αγώνα στα Play Off ή Play Out και η μη εμφάνισή του, δεν οφείλεται σε αδυναμία λόγω «ανωτέρας βίας», (όπως αυτή εξειδικευεται στον οικείο Κανονισμό Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.ΠΕ.) υποβιβάζεται σε κατώτερη κατηγορία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον οικείο κανονισμό της ΕΟΠΕ ενώ ταυτόχρονα επιβάλλεται σε αυτό ποινη -3 βαθμών από το επόμενο Πρωτάθλημα, στο οποίο θα αγωνιστεί. Τα ΤΑΑ που υποβιβάζονται για τους παραπάνω λόγους, δεν έχουν το δικαίωμα να προβιβαστούν από την Α2 και να αγωνίζονται στη Volley League για τι δύο επόμενες αγωνιστικές περιόδους".

