Το "ευχαριστώ" του Τσιτσιπά

Την επόμενη εβδομάδα θα είμαι στο Μιλάνο, Ιταλία για το Next Gen ATP Finals όπου θα είμαι ο πρώτος alternate στη λίστα. Το ταξίδι αυτό θα έχει και άλλους σκοπούς τους οποίους θέλω να σας κρατήσω σαν μυστικό μέχρι τότε. Η προετοιμασία μου θα ξεκινήσει τον Δεκέμβριο στην Mouratoglou Tennis Academy.

Το 2017 οδεύει προς το τέλος του για όλους τους τενίστες, ανάμεσα στους οποίους και ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο 19χρονος Έλληνας τενίστας πέτυχε το μεγάλο στόχο του που ήταν η είσοδος του στο Τοπ-100, ενώ θα έκλεινε με ιδανικό τρόπο τη σεζόν εάν βρισκόταν και στο Next Gen Finals της ερχόμενης εβδομάδας στο Μιλάνο.

