Σαράποβα: το ντόπινγκ, το Τσέρνομπιλ και το μίσος της Σερένα

Αύριο (12/9) τίθεται σε κυκλοφορία η αυτοβιογραφία της Μαρία Σαράποβα με τίτλο "Unstoppable: My life so far". Η Ρωσίδα τενίστρια, η οποία έκανε την επανεμφάνισή της στα courts στο US Open μετά την περιπέτεια με το ντόπινγκ που την είχε αφήσει εκτός δράσης για δυο χρόνια, αποκαλύπτει πολλά για τη μέχρι σήμερα ζωή της.