Φέντερερ: "Ο Ράφα αξίζει πιο πολύ να είναι Νο 1"

Τέλος, σε ερώτηση που του έγινε για το εάν αισθάνεται πως παίζει καλύτερα τώρα ή στην αρχή της χρονιάς είπε: "Είναι δύσκολο να κάνεις σύγκριση. Στο δεύτερο κομμάτι δεν έπαιξα πολύ καλά ούτε στο Μόντρεαλ ούτε στο US Open που όταν αποκλείστηκα ανακουφίστηκα. Ευτυχώς δεν χρειάζεται να παίξω άλλα πεντάσετα τώρα!"

BEST OF NETWORK

BEST OF HOUSE TWENTY FOUR