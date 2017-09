Συναδινός: "Στον αθλητισμό δεν μπορούμε να έχουμε αποκλεισμούς"

Στην ημερίδα απηύθυναν χαιρετισμό η Αντιπεριφερειάρχης Β.Ε. Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου η οποία έκανε και τοποθέτηση, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Χάρηκα ιδιαιτέρως όταν πληροφορήθηκα για όσα περιλαμβάνει το συγκεκριμένο πρόγραμμα γιατί εμείς εδώ στην Κεντρική Περιφέρεια και τους 14 Δήμους έχουμε πολλά θέματα με τον αθλητισμό και στόχος μας είναι να βελτιώσουμε και να εξωραΐσουμε τους υφιστάμενους αθλητικούς χώρους.

Ως τέτοιοι λογίζονται όλοι οι χώροι που θα μπορούσαν να υποδεχτούν πολίτες ή νέους, πέρα από τα γυμναστήρια, ακόμα και τα προαύλια των σχολείων. Πασχίζουμε να κατασκευάσουμε ένα κολυμβητήριο στη Χαλκηδόνα και χαίρομαι που η Γ.Γ.Α. και ο κ. Συναδινός έχουν προσανατολισμό βελτίωσης των συνθηκών άθλησης στη χώρα μας».

Στην ημερίδα τοποθετήθηκε πρώτος με ενδιαφέρουσα εισήγηση και σημαντικά στατιστικά στοιχεία ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού και Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπροσώπησης της Ελλάδας στο Πρόγραμμα, κ. Ιούλιος Συναδινός, ο οποίος τόνισε:

«Μετέχουμε στο Πρόγραμμα BEACTIVE και επιζητούμε τη συμμετοχή όλων των αθλητικών φορέων που θα ήθελαν να συμμετάσχουν και να προτείνουν τρόπους άθλησης και δράσεις. Στόχος μας είναι η ανάδειξη του ρόλου της Φυσικής Αγωγής, η μείωση της νοσηρότητας του πληθυσμού και η ένταξη της Φυσικής Αγωγής στο σχολείο ακόμα και σε ηλικίες προσχολικές, αφού στη χώρα μας διαθέτουμε έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό με μεγάλη επιστημονική κατάρτιση. Έρευνες στην Ε.Ε. έδειξαν πως το 2008, 1 στα 4 παιδιά ήταν παχύσαρκο, ποσοστό που το 2010 αυξήθηκε και έγινε 1 στα 3 παιδιά.

Έχει, επίσης, βεβαιωθεί πως το 7% του συνολικού προϋπολογισμού των χωρών της Ε.Ε. διατίθεται από τις επιμέρους χώρες για την αντιμετώπιση των παθήσεων που προκύπτουν από την έλλειψη άσκησης και την καθιστική ζωή. Στη χώρα μας δεν έχουμε καταγράψει το ακαθάριστο αθλητικό εθνικό προϊόν, όμως οι δείκτες είναι απογοητευτικοί.

Στην Ελλάδα το 33% σε σχέση με το 40% της Ε.Ε. έχουν χαμηλή συχνότητα άσκησης σε ελεύθερους χώρους και για να αντιστραφεί αυτή η εικόνα θα πρέπει να κάνουμε δουλειά σε βάθος τετραετίας, υποστηρίζοντας τα προγράμματα που ήδη ξεκινήσαμε. Θέλουμε να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε προγράμματα εκμάθησης κολύμβησης σε παιδική ηλικία και πέρυσι έμαθαν κολύμπι σε αυτά τα προγράμματα 48.500 παιδιά.

Στην επόμενη τετραετία θα μάθουν κολύμπι στα κολυμβητήρια της χώρας άλλες 150 χιλιάδες μικρά παιδιά, ενώ φλέγον θέμα είναι η κάρτα υγείας των παιδιών. Έχουμε διαχρονικά προβλήματα στον εκπαιδευτικό χώρο και πρέπει να καθιερώσουμε τη μια ώρα εκγύμνασης τη μέρα στα μικρά παιδιά των σχολείων με τις 134 δράσεις που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα BEACTIVE.

Στον αθλητισμό δεν μπορούμε να έχουμε αποκλεισμούς και δεν αποτελούν χώρους άθλησης μόνο τα γήπεδα, τα στάδια και τα γυμναστήρια, αλλά και οι δρόμοι, τα πάρκα και οι πλατείες. Επιβάλλεται να αλλάξουμε τη σχέση της ελληνικής κοινωνίας με τη φυσική άσκηση και τη γυμναστική».

Εξίσου ενδιαφέρουσα ήταν και η τοποθέτηση του Εθνικού Συντονιστή του Προγράμματος στην Ελλάδα και Προϊσταμένου του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων της Γ.Γ.Α. κ. Διονύση Καρακάση, ο οποίος επεσήμανε πως στην Ελλάδα έχουμε τα πιο παχύσαρκα παιδιά της Ευρώπης, αγόρια και κορίτσια και η παχυσαρκία των νέων θα είναι η αιτία πρόωρου θανάτου κατά 5 χρόνια μέσο όρο από το θάνατο των γονέων τους σήμερα.

Στην ημερίδα παρευρέθη και εκπρόσωπος του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού κ. Στέλιος Στυλιανού ο οποίος τόνισε: «Η μειωμένη αθλητική δραστηριότητα των πολιτών στην Ευρώπη, ώθησε την Ε.Ε. να αναλάβει δράση και να υιοθετήσει προγράμματα φυσικής δραστηριότητας. Στην Κύπρο το 2016 αναλάβαμε 108 δράσεις σε όλες τις πόλεις με συμμετοχή 113 χιλιάδων πολιτών χωρίς ιδιαίτερο κόστος».

Ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος, κ. Κωνσταντίνος Σταματιάδης, μιας ομοσπονδίας που από την πρώτη στιγμή, το 2015 που λειτούργησε το Πρόγραμμα σε πιλοτική μορφή, στάθηκε αρωγός με τη διοργάνωση πολλών δράσεων BE ACTIVE σε όλη την Ελλάδα, στη δική του εισήγηση τόνισε:

«Εμείς στο χάντμπολ δώσαμε μία άλλη διάσταση στο πρόγραμμα, ερμηνεύοντας συνολικά το τι σημαίνει BE ACTIVE και όχι μόνο στο καθαρά αθλητικό κομμάτι. BE ACTIVE σημαίνει να είσαι ενεργός όχι μόνο για τον εαυτό σου, αλλά και για τον συνάνθρωπο. Για αυτό και στις δεκάδες εκδηλώσεις μας κάθε χρόνο περιλαμβάνονται κοινωνικές δράσεις, όπως η κοινωνική κουζίνα, η συλλογή τροφίμων, φαρμάκων, ειδών προσωπικής υγιεινής, καθώς και ενημερώσεις για σοβαρά ιατρικά θέματα (καρκίνο του μαστού, μυελό των οστών, αιμοδοσίες).

Παράλληλα η Ομοσπονδία έχει εντάξει στις δράσεις της και πρόγραμμα δωρεάν εκμάθησης χάντμπολ για τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα από τις κοινωνικές δομές και αφιέρωσε τον προκριματικό όμιλο Γυναικών για το EURO 2018 στον Σύλλογο Συμπαράστασης Κακοποιημένων Γυναικών και Ανήλικων Παιδιών Βοήθεια-Ελπίδα- Ζωή.

Εμείς στο χάντμπολ είμαστε και αριστεροί, είμαστε και δεξιοί, είμαστε και σοσιαλιστές, είμαστε και κεντρώοι, είμαστε και ακτιβιστές, και ότι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Στο τέλος όμως της ημέρας και πάνω απ’ όλα είμαστε άνθρωποι του αθλητισμού, του πολιτισμού, είμαστε άνθρωποι του χάντμπολ, είμαστε άνθρωποι BE ACTIVE. Εξ’ ου και το σύνθημα μας Be Active, Be Human, Be Handball».

Τέλος, η κα Ευδοκία Τσολάκου, Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Πληροφορικής του Τομέα Αθλητισμού της Γ.Γ.Α. και μέλος της Επιτροπής Εκπροσώπησης στην Ελλάδα μίλησε για τη λειτουργία της ιστοσελίδας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τη δική τους συνεισφορά στη διαφήμιση, διάδοση και προώθηση του Προγράμματος, καθώς με μηδενικό κόστος υπάρχουν εκπληκτικά αποτελέσματα και μεγάλη απόδοση.

Παρούσες στην ημερίδα ήταν δύο εκ των πρεσβειρών των Προγράμματος, η πρωταθλήτρια της Ρυθμικής Γυμναστικής Ειρήνη Μανδραβέλη και η πρωταθλήτρια της Τεχνικής Κολύμβησης Βίκυ Τσίκλη. Πρέσβειρες επίσης του BEACTIVE είναι η Καλλιόπη Βέττα, καλλιτέχνης και Περιφερειακή Σύμβουλος Αττικής, η πρωταθλήτρια της Ξιφασκίας σε Αμαξίδιο και ενεργή αθλήτρια Κέλλυ Λουφάκη, η πρωταθλήτρια του Beach Volley Έφη Σφυρή, η πρωταθλήτρια και ενεργή αθλήτρια της Χειροσφαίρισης Λαμπρίνα Τσάκαλου και η Ολυμπιονίκης της Ρυθμικής Γυμναστικής Εύα Χριστοδούλου.