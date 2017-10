Red Bull Art of Motion: Θέαμα, ανταγωνισμός και συγκινήσεις!

Άλλωστε, μπορεί το καλοκαίρι να έχει παρέλθει και να διανύουμε τον δεύτερο φθινοπωρινό μήνα, αλλά το νησί των Κυκλάδων σφύζει από τουρισμό ακόμη.

Είναι η 7η διαδοχική χρονιά που η Σαντορίνη φιλοξενεί τη διοργάνωση. Πλέον, είναι η μόνιμη έδρα της. Αξίζει να αναφερθεί ότι αρχικά (2007) ξεκίνησε από τη Βιέννη, ενώ περιπλανήθηκε σε Σουηδία, ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία, Ιαπωνία, Βραζιλία και Ελβετία μέχρι το 2011 να ρίξει... άγκυρα στο ελληνικό νησί.

Ο ανταγωνισμός σκληρός. Δημιουργικότητα (δηλαδή πόσο ευφάνταστο είναι το run αναφορικά με τα tricks την παρουσίαση και την εκμετάλλευση του χώρου), Τεχνική δυσκολία (δηλαδή το βαθμό δυσκολίας των tricks που επιλέγονται στο run), εκτέλεση (δηλαδή οι λεπτομέρειες που κάνουν ένα trick τέλειο, όπως η στάση του σώματος, η προσγείωση κλπ), ροή (δηλαδή η συνέχεια του run και η αποφυγή σταματημάτων από το ένα trick στο επόμενο) και συνολική εμφάνιση (δηλαδή ο τρόπος που συνδυάζονται όλα τα παραπάνω) είναι τα κριτήρια ανάδειξης του καλύτερου εκ των καλυτέρων.

Πώς προέκυψε η τελική 18άδα; Στο διαγωνισμό συμμετείχαν οι πρώτοι έξι του τελικού του περυσινού έτους (2016), επτά (4 άνδρες και οι 3 γυναίκες) που πήραν την πρόκριση στον τελικό μέσω του Online Qualifier – online κατάθεση freerunning video (με πάνω από 150 συμμετοχές) και πέντε ακόμα freerunners που κλείδωσαν μία θέση στο Red Bull Art of Motion, μέσω της συμμετοχής τους στον Onsite Qualifier (4 & 5 Οκτωβρίου 2017) στη Σαντορίνη.

Ο ιπτάμενος Δημήτρης Κυρσανίδης

Στο βάθρο ανέβηκαν οι τρεις που συγκέντρωσαν τη μεγαλύτερη βαθμολογία, ενώ αποδίδεται και το βραβείο "Best Female" για την καλύτερη γυναίκα αθλήτρια και το "Best Trick Award by CU" στον αθλητή που εκτέλεσε το καλύτερο trick της ημέρας! Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στις κινήσεις:

TWISTS

180 μοίρες: Μισή περιστροφή στον άξονά σου, σαν πιρουέτα.

360 μοίρες: Ολόκληρη περιστροφή.

720 μοίρες: Διπλή περιστροφή.

Ο Πέδρο Σαλγάδο ίπταται...

BASIC FLIPS

Backflip: Πισινή τούμπα στον αέρα.

Frontflip: Μπροστινή τούμπα στον αέρα.

Sideflip: Τούμπα στον αέρα γυρνώντας στον πλάγιο άξονα.

Roll: Κύλισμα στο έδαφος μετά από κάποιο άλμα, κυρίως για την απορρόφηση των κραδασμών

Τα basic flips μπορούν να συνδυαστούν με τα twists, δηλαδή backflip 360 μοιρών (σύνηθες κόλπο), ανάποδη πίσω τούμπα προσθέτοντας μισή περιστροφή πριν την προσγείωση. Άλλα tricks που μπορεί να συναντήσει κάποιος είναι το backflip 720 μοιρών, frontflip 360 μοιρών, sideflip 360 μοιρών. Τα basic flips γίνονται είτε με φόρα είτε από στάση. Καθώς επίσης μπορεί πριν από αυτά να προστεθεί μια ρόδα, ένα rodat (όπως στην ενόργανη) για έξτρα φόρα, ύψος κτλ…

Είναι ο πιο ξεχωριστός διαγωνισμός freerunning στον κόσμο γιατί πάνω από 200 freerunners δίνουν κάθε χρόνο ραντεβού στο νοτιότερο νησί των Κυκλάδων για να κάνουν freerun πάνω στις σκεπές της Οίας, οι οποίες φυσικά βάφονται κάθε χρόνο για να αποτελέσουν τη φυσική πίστα του Red Bull Art of Motion.

Οι αθλητές παρακολουθούν με αγωνία το replay με τις κινήσεις τους και την τελική βαθμολογία των κριτών

Οι freerunners μπορούν να πηδήξουν έως και σχεδόν 7 μέτρα σε μήκος και να κάνουν άλμα από ύψος 8 μέτρων! Στην πίστα του διαγωνισμού υπάρχουν συνολικά 87 σκαλοπάτια σε 4 σκάλες (την ώρα που στην Οία τα σκαλιά είναι αμέτρητα).

Πάνω από 600 αθλητές από 55 χώρες έχουν πάρει μέχρι στιγμής μέρος στο Red Bull Art of Motion της Σαντορίνης, ενώ αξίζει να τονιστεί ότι συνολικά 187 άτομα ταξιδεύουν και μένουν στο νησί για μία εβδομάδα για τις ανάγκες του διαγωνισμού.

Τι είναι, όμως, το parkour. Είναι η "τέχνη της φυγής". Είναι η , είναι η μη-ανταγωνιστική σωματική και πνευματική τέχνη που έχει ως στόχο την ταχύτατη, ασφαλή και βέλτιστη δυνατή μετακίνηση από οποιοδήποτε σημείο του χώρου σε διαφορετικό σημείο, χρησιμοποιώντας μόνο τις ανθρώπινες ικανότητες. Είναι το Νο1 σπορ στο YouTube με περισσότερα από 20 εκατομμύρια uploads.

Η Πάμελα Φόρστερ ξεσηκώνει το κοινό της Σαντορίνης

Αλλά, από πού προέκυψε η ορολογία; Προέκυψε από το από το Parcours du combattant, ένα είδος στρατιωτικού αγωνίσματος δρόμου μετ’ εμποδίων. Στο περιβάλλον του parkour, όλα είναι εμπόδια, είτε φυσικά είτε τεχνητά, όπως οι βράχοι, τα ποτάμια, τα κλαδιά, τα πεζούλια, οι τοίχοι ή τα κάγκελα. Γενέτειρά του θεωρείται η Lisses, προάστιο του Παρισιού, ενώ καθιερώθηκε από τον David Belle τη δεκαετία του ’80. Ωστόσο, εμπνευστής του parkour είναι ο Βιετναμέζικης καταγωγής πατέρας του, Raymond Belle.

Ώρα για δράση! Φύγαμε με backflip! Νικητής του διαγωνισμού ήταν ο Ουκρανός, Alexander Titarenko. Έκπληξη, καθώς επρόκειτο για αουτσάιντερ.

Ο πρωτοεμφανιζόμενος έκανε την ανατροπή, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση του βάθρου με 418 βαθμούς - μια από τις μεγαλύτερες βαθμολογίες στη διοργάνωση - κερδίζοντας ταυτόχρονα το βραβείο για το Best Trick by CU.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε ο Nate Weston από την Αμερική, με τον Έλληνα, Δημήτρη Κυρσανίδη, να επανέρχεται στο βάθρο των νικητών, αυτή τη φορά στη 3 θέση. Best Female του διαγωνισμού, η Aleksandra Shevchenko από τη Ρωσία.

Το parcours δεν είναι μόνον ανδρικό άθλημα. Οι γυναίκες το αποδεικνύουν σε κάθε ευκαιρία.

Αποτελέσματα Red Bull Art of Motion 2017 :

1.Alexander Titarenko (UKR) 418 βαθμοί, 2. Nate Weston (USA) 386 βαθμοί, 3. Dimitris Kyrsanidis (GRE) 384 βαθμοί, 4. Calen Chan (USA) 346 βαθμοί, 5. Pedro Salgado (POR) 330 βαθμοί, 6. Valtteri Luoma Aho (FIN) 309 βαθμοί

Το Sport24.gr μίλησε με τον Έλληνα αθλητή, Δημήτρη Κυρσανίδη, μετά τη λήξη του διαγωνισμού. Ο Έλληνας κατά τεκμήριο καλύτερος αθλητής κι εκ των κορυφαίων του κόσμου μας εξήγησε πώς ξεκίνησε να ασχολείται, παραδέχθηκε ότι η απουσία εγκαταστάσεων στην Ελλάδα τον δυσκολεύει και ξεκαθάρισε ότι θα επανέλθει δριμύτερος το 2018!

"Ξεκίνησα το 2007, αν και μέχρι τότε έπαιζα παθιασμένα ποδόσφαιρο. Είδα στη γειτονικά κάποια παιδιά που έκαναν parkour και freerunning και το έκαναν παθιασμένα. Άρχισα με parkour και συνέχισα με freerunning, είδα ότι το έχω. Υπήρχαν άτομα που για να κάνουν συγκεκριμένα πράγματα χρειάστηκαν ένα χρόνο, ενώ εγώ χρειάστηκα δύο ημέρες. Οπότε, είπα ας δοκιμάσω.

Ξεκίνησα κι άρχισα να παθιάζομαι με αυτό. Αυτό μου έμαθε να βάζω στόχους και να υλοποιώ τα όνειρά μου. Κατάφερα να έρθω στη Σαντορίνη το 2012, χωρίς να μπορώ να διαγωνιστώ λόγω ηλικίας. Το 2013 έλαβα συμμετοχή, εκπροσώπησα την Ελλάδα και κατέλαβα την έβδομη θέση.

Το 2014 κάνω την έκπληξη και κερδίζω το διαγωνισμό. Εκεί έπαθα ένα μπλακ-άουτ, νόμισα τελείωσαν οι στόχοι μου, τα όνειρά μου. Το 2015 επέστρεψα και κέρδισα ξανά τον διαγωνισμό. Ήταν το αποκορύφωμα, δεν το πίστευα. Ξεκίνησαν οι υποχρεώσεις, οι συνεντεύξεις.

Ο Δημήτρης Κυρσανίδης με φόντο το ηλιοβασίλεμα

Το 2016 δεν κατάφερα να περάσω στον τελικό. Φέτος επέστρεψα, πήρα την τρίτη θέση και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Και του χρόνου εδώ.

Άρχισα να κάνω focus στον τρόπο προπόνησης που υπάρχει στο εξωτερικό. Ευχαριστώ τους ανθρώπους που μου παραχώρησαν το γυμναστήριο, αλλά και πάλι δεν συγκρίνεται με τον τρόπο προπόνησης στις ΗΠΑ. Το λέω επειδή έχω πάει και τα έχω δει.

Υπάρχει περίπτωση να είχα εξελίξει περισσότερο το ταλέντο μου εάν είχα πάει σε κάποια άλλη χώρα. Υπάρχει και η αντίθετη. Υπάρχουν αθλητές από αυτές τις χώρες και δεν έχουν καταφέρει να εξελιχθούν. Το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι σε δύσκολη κατάσταση μπορεί να μην είναι και τόσο μεγάλο μειονέκτημα για εμένα. Για αρχή σίγουρα είναι, αλλά όταν βλέπεις που είσαι και που πας αντιλαμβάνεσαι αλλιώς το διαγωνισμό. Η αντίληψή σου είναι εντελώς διαφορετική.

Είμαστε ενωμένοι με όλα τα παιδιά στο parcours και το freerunning. Υπάρχει περισσότερο συναγωνισμός, παρά ανταγωνισμός. Δεν θα χαρώ, δηλαδή, εάν πέσει κάποιος άλλος διαγωνιζόμενος. Βλέπω το μέλλον λαμπρό στο freerunning και θα χαρώ πολλά παιδιά να ακολουθήσουν το δρόμο και να πρωταγωνιστήσουν στο μέλλον".

Άλλη μια διοργάνωση υπό την αιγίδα της Red Bull Greece ολοκληρώθηκε με επιτυχία κι αποδείχθηκε γι' ακόμη μια φορά γιατί διεξάγεται στη Σαντορίνη για έβδομη διαδοχική χρονιά και γιατί το κυκλαδίτικο νησί έχει πλέον παγιωθεί ως μόνιμη έδρα. Ραντεβού το 2018 με νέες συγκινήσεις!