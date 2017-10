Ζαν-Κλοντ Βαν Νταμ: Ο άνθρωπος που μας έβαλε στα γυμναστήρια!

To 1988 πρωταγωνίστησε επιτέλους στην ταινία σταθμός "Bloodsport" και καθιερώθηκε! Η ταινία μπορεί να ήταν υποψήφια για "Χρυσό Βατόμουρο" και ο Βαν Νταμ υποψήφιος για χειρότερος πρωταγωνιστής, αλλά αυτό δεν έχει να λέει τίποτα. Η συγκεκριμένη ταινία τον έκανε πασίγνωστο.

Για να γίνει αυτός που έγινε ο Βαν Νταμ πήγε μετανάστης στις ΗΠΑ και έπαιξε ρόλους σαν κομπάρσος, ρόλους χωρίς να μιλάει, τον γκέι μαχητή του καράτε μέχρι τη στιγμή που έκανε τον κακό στο "No Retreat, No Surrender".

Αν τους ρωτήσεις γιατί αγαπούν τον Βαν Νταμ θα σου πουν απλά: "Γιατί αγαπάει αυτό που κάνει και δεν το κάνει τυχαία. Είναι άνθρωπος των μαχητικών αθλημάτων." Πράγματι, ο Βέλγος σούπερ σταρ πριν γίνει αυτό που έγινε μέσα από τις ταινίες του είχε προπονηθεί σκληρά στο kickboxing, το karate, to taekwondo και το muay thai.

