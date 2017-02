Tyson και Lewis έκαναν ροντέο την επίσημη παρουσίαση

Νωρίτερα, οι δύο τους φρόντισαν να τσακωθούν άσχημα στην επίσημη παρουσίαση του αγώνα τους με μία ιστορική συμπλοκή που ενεπλάκησαν εκτός από τους Lennox-Tyson και όλοι όσοι βρέθηκαν στην κατάλληλη απόσταση από τις ομάδες τους.

Στο τέλος αυτής σύρραξης κάποιος από το κοινό φώναξε να φορέσουν στον Mike ζουρλομανδύα, αλλά ο αυτός απάντησε καταλήγοντας στη θρυλική ατάκα: "I'll f@ck you till you love me..."

To KO του αγώνα τους τον Ιούνιο του 2002:

Διαβάστε ακόμη στο fightsports.gr