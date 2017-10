"Τρέλανε" κόσμο ο Σκορδίλης και πάει GLORY!

Ο Γιάννης Σκορδίλης που ακολουθεί εξαιρετική πορεία στο διεθνές kickboxing έπειτα από μία καταπληκτική εμφάνιση σε τουρνουά ονόματι "ROAD to GLORY" φαντάζει ως το πρώτο φαβορί για να υπογράψει με το GLORY.

