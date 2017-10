Οικογενειακή βεντέτα με τα αδέρφια Emelianenko

Πρόσφατα ο Alexander βγήκε από την φυλακή, έκανε το come back του και μιλώντας στα ΜΜΕ αποκάλυψε πως δεν έχει επικοινωνία τα τελευταία δέκα χρόνια με τον αδερφό του. Μάλιστα χαρακτήρισε συκοφάντες όσους περιτριγυρίζουν τον αδερφό του."Δεν του λένε την αλήθεια και τον κοροϊδεύουν", είπε μεταξύ άλλων ο νεότερος αδερφός.

Έπειτα από τις κατηγορίες του νεαρού ηθοποιού Anthony Rapp πως ο πρωταγωνιστής του House of Cards επιχείρησε να τον εκμεταλλευτεί σε ηλικία 14 ετών, ο Spacey αποκαλύπτει δημόσια τη σεξουαλική του ταυτότητα

BEST OF NETWORK

BEST OF HOUSE TWENTY FOUR