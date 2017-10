Τις 300 νίκες στην καριέρα του ξεπέρασε ο Buakaw το Σάββατο με αντίπαλο τον Ουκρανό Sergei Kuliaba στο All Star Fight 2 στην Bangkok. (VIDEO)

Νικητής ο Buakaw στο All Star Fight κόντρα στον Kuliaba

