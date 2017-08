"Mανούρα" Bob Sapp στη ζύγιση πριν πέσει με μία... μπουνιά

Επέστρεψε πριν από λίγες ώρες στην ενεργό δράση κόντρα στον Greg Tony κι αφού δέχτηκε στα μούτρα μία μπύρα, ανέβηκε στο ρινγκ έφαγε μία μπουνιά και έπεσε κάτω. Δείτε τα βίντεο, γιατί τα λόγια είναι περιττά. Για την ιστορία ο Sapp έχει χάσει 18 από τα 20 παιχνίδια στις ΜΜΑ και στο kickboxing έχει 12 νίκες και 18 ήττες.

Tony Gregory TKO's Bob Sapp in R1. Vicious left hand. Upset of the year pic.twitter.com/myAgOfMwaX

— caposa (@Grabaka_Hitman) 4 Αυγούστου 2017