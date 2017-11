Μπορεί ο Σωκράτης Κερπάτσι να είναι ο πιο έμπειρος αθλητής στην κάρτα του Gods of War, ωστόσο το παιχνίδι με τον Ηλία Μυρτίνη το αντιμετωπίζει με την δέουσα σημασία.

O Σωκράτης Κερπάτσι είναι ο πιο έμπειρος αθλητής στην κάρτα του Gods of War και το παιχνίδι με τον Ηλία Μυρτίνη το αντιμετωπίζει με την δέουσα σημασία. Τι ανέφερε ο ίδιος.

Κερπάτσι: "Δεν υποτιμάω κανέναν θα δείξω σοβαρότητα στο Gods of War"

Κερπάτσι: "Δεν υποτιμάω κανέναν θα δείξω σοβαρότητα στο Gods of War"

BEST OF NETWORK

BEST OF HOUSE TWENTY FOUR