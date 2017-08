H σέξι Andy Nguyen το... παίζει McGregor με μπικίνι και τρεις ζώνες

Η Andy Nguyen είναι MMA Fighter και πρόσφατα "ντύθηκε" ή μάλλον γδύθηκε McGregor, φορώντας τα απολύτως απαραίτητα και κουβαλώντας τις ζώνες του πρωταθλητή.

Να θυμίσουμε πως πρόσφατα έπαιξε στο King of the Cage και δείχνει την καλύτερη διάθεση, παρακολουθώντας και εκείνη με ενδιαφέρον τις εξελίξεις για το μεγάλο ματς McGregor vs Mayweather.

Μία φίλη της που τραβάει το βίντεο την ρωτάει αν είναι η Andy Nguyen και εκείνη απαντάει πως έχει τις ζώνες και πως θα παίζει στο Rizin σύντομα κόντρα στην Rena Kubota στις 15 Οκτωβρίου. Αξίζει να αναφέρουμε πως προέρχεται από τρεις σερί νίκες.