Για σεξουαλική παρενόχληση κατηγορείται ο Seagal

Η δεύτερη περίπτωση είναι της Jenny McCarthy πρώην μοντέλου στο Playboy που στο κάστινγκ του "Under Siege 2" της ζητήθηκε να γδυθεί με αποτέλεσμα εκείνη να βάλει τα κλάματα.

Όταν επέστρεψε σπίτι της, χτύπησε το τηλέφωνο και ο παραγωγός της είπε πως αν θέλει κεντρικό ρόλο στο Fire Down Below θα πρέπει να επιστρέψει στην ερωτική φωλιά του Seagal και να περάσει μία νύχτα μαζί του. Εκείνη αρνήθηκε και τελικά της δόθηκε ένας μικρός ρόλος.

