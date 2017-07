Έτσι... κατέστρεψε τον DC o Jones

Στον 3ο γύρο του main event του UFC 214, ο Jones με τρόπο εντυπωσιακό έβγαλε νοκ-άουτ τον Daniel Cormier και στέφθηκε πρωταθλητής της light heavyweight κατηγορίας, έπειτα από αρκετό καιρό αποχής λόγω θεμάτων με αναβολικά και ναρκωτικές ουσίες.

Ο Jones επέστρεψε στο κλουβί και συνέχισε από εκεί που σταμάτησε δηλαδή, δείχνοντας ότι είναι άτρωτος και πάντα βρίσκει τον τρόπο για να νικήσει...

Πριν από το ΚΟ, η αντίδραση του Cormier... παιδική, αφού προσπάθησε να σπάσει την απόσταση με τον αντίπαλό του με τα χέρια κατεβασμένα. Ο νυν πρωταθλητής "τιμωρεί" και με τα πόδια, όπως έκανε στον "DC" και του πήρε τη ζώνη.

Αργότερα, ο "Bones" πήρε το μικρόφωνο και προκάλεσε τον Brock Lesnar σε αγώνα. Ο πρώην πρωταθλητής της heavyweight κατηγορίας είχε πει πρόσφατα ότι θέλει ματς με τον Jon Jones.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ UFC 214

Jon Jones def. Daniel Cormier via TKO (strikes) at 3:01 of R3

Woodley def. Demian Maia via unanimous decision (50-45, 49-46, 49-46)

Cris Cyborg def. Tonya Evinger via TKO (strikes) at 1:56 of R3

Robbie lawler def. Donald Cerrone via unanimous decision (29-28, 29-28, 29-28)

Volkan Oezdemir def. Jimi Manuwa via KO (punches) at :22 of R1

UNDERCARD

Ricardo Lamas def. Jason Knight via TKO (strikes) at 4:34 of R1

Aljamain Sterling def. Renan Barao via unanimous decision (29-28, 29-27, 30-26)

Brian Ortega def. Renato Moicano via submission (guillotine choke) at 2:59 of R3

Calvin Kattar def. Andre Fili via unanimous decision (30-27, 30-27, 30-27)

Alexandra Albu def. Kailin Curran via unanimous decision (29-28, 29-28, 29-28)

Jarred Brooks def. Eric Shelton via split decision (28-29, 29-28, 29-28)

Drew Dober def. Josh Burkman via KO (punches) at 3:40 of R1

