Eπιβλητικός ο Rockhold "τελείωσε" με γροθιές τον Branch

Όμως ο έμπειρος μαχητής έφερε το ματς στα μέτρα του και στον δεύτερο γύρο τελείωσε το παιχνίδι με γροθιές αφού ο αντίπαλος του αναγκάστηκε να κάνει tap.

Στο τέλος του παιχνιδιού ο Rockhold προειδοποίησε τους Bisping και St-Pierre πως έρχεται για την ζώνη.

Αναλυτικά τα υπόλοιπα αποτελέσματα του UFC.

-Luke Rockhold defeated David Branch by Tapout (Strikes, Round 2, 4:05)

-Mike Perry defeated Alex Reyes by Knockout (Knee, Round 1, 1:19)

-Anthony Smith defeated Hector Lombard by TKO (Punches, Round 3, 2:33)

-Gregor Gillespie defeated Jason Gonzalez by Submission (Arm Triangle, Round 2, 2:11)

-Kamaaru Usman defeated Sergio Moraes by Knockout (Punch, Round 1, 2:48)

-Justin Ledet defeated Zu Anyanwu by Split Decision (29-28, 28-29, 29-28)

-Olivier Aubin-Mercier defeated Tony Martin by Split Decisin (29-28, 28-29, 29-28)

-Daniel Spitz defeated Anthony Hamilton by TKO (Punches, Round 1, 0:24)

-Uriah Hall defeated Krzysztof Jotko by TKO (Punches, Round 2, 2:25)

-Gilbert Burns defeated Jason Saggo by Knockout (Punch, Round 2, 4:55)

