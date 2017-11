Έπεσαν κορμιά στην "αρένα του Θεού", με ξύλο και θέαμα

Tις νίκες συνέχισε και ο Θάνος Θρουβάλας που φαίνεται πως το Gods of War του... πάει, αφού έχει μόνο νίκες και κάνει μία σπουδαία χρονιά. Η νίκη αυτή ήρθε με ομόφωνη απόφαση επί του Χρήστου Καζαντζή.

Συνεπές στο θέαμα και στο πάθος που δίνουν οι μαχητές του, ήταν ξανά το Gods of War που έχει φτιάξει ένα πολύ καλό ρόστερ αθλητών που τα δίνουν όλα για το απαιτητικό μαχητικό κοινό της χώρας.

Αφορμή η 23χρονη υποψήφια του The Voice, Μαρίνα Κυριαζοπούλου, που μας άφησε κυριολεκτικά με το στόμα ανοιχτό.

BEST OF NETWORK

BEST OF HOUSE TWENTY FOUR