Ένας στους έξι Αμερικανούς θα παρακολουθήσουν το McGregor vs Mayweather

Μάλιστα το pay per view του ματς που θα καλυφθεί live από το Sport24.gr απειλεί το προηγούμενο ρεκόρ που κατέχει το Mayweather vs Pacquiao και λογικά θα το ξεπεράσει. Ο άνθρωπος που τρέχει το pay per view για την HBO, είναι ο Mark Taffet που δήλωσε σχετικά: