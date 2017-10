Aπίστευτο staredown με γυναίκα να επιχειρεί να φιλήσει την αντίπαλο στο στόμα

Δεν είναι κάτι που βλέπεις συχνά αλλά το σίγουρο είναι πως η Cecilia Braekhus δεν θα το ξεχάσει. Η αντίπαλος της Mikaela Lauren προσπάθησε να την φιλήσει στο στόμα εν μέσω stare down.

