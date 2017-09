Ωστόσο, οι άνθρωποι του χώρου στην συντριπτική τους πλειοψηφία αντέδρασαν στο άκουσμα της ισοπαλίας μεταξύ των δύο μποξέρ, θεωρώντας πως αδικήθηκε ο πρώτος.

Διαβάστε μερικά από τα απολαυστικά tweet που κατέκλυσαν το ίντερνετ.

Did they bring these judges over from Australia? #CaneloGGG — Manny Pacquiao (@mannypacquiao) 17 Σεπτεμβρίου 2017

Good fight. #CANELOGGG need better judges. — Tito Ortiz (@titoortiz) 17 Σεπτεμβρίου 2017

118-110?!?!?! WTF?!?!?! — Paul Malignaggi (@PaulMalignaggi) 17 Σεπτεμβρίου 2017

Adelaide bird gave Canelo 10 rounds lmao — Daniel Cormier (@dc_mma) 17 Σεπτεμβρίου 2017

Boxing is fucking rigged — Chase Sherman (@ChaseShermanUFC) 17 Σεπτεμβρίου 2017

Although I had it GGG I'm happy with the draw I really like both guys #CaneloGGG GREAT Fight!!! — Brad Tavares (@BradTavares) 17 Σεπτεμβρίου 2017

I had Canelo winning due to better power shots... You'll hear or read these other people say otherwise but boxing is based on damage n power — Josh Thomson (@THEREALPUNK) 17 Σεπτεμβρίου 2017

118-110??? That's what is wrong with boxing. Complete fuck job. #GGGCanelo — Ian McCall (@Unclecreepymma) 17 Σεπτεμβρίου 2017

Can this score even be taken seriously????? https://t.co/pPXsszX8sX — Ben Askren (@Benaskren) 17 Σεπτεμβρίου 2017

This is why no one watches boxing! 118-110???? Crazy. #GGG won that fight! — Saad Awad (@SAADMMA) 17 Σεπτεμβρίου 2017

Who didn't think this fight would be a draw boxing needs #CaneloGGG to fight again to try to keep boxing alive — Steven Siler (@Stevesiler) 17 Σεπτεμβρίου 2017

To quote Roger Mayweather, most people don't know shit about boxing. Told you a Golden Boy fighter wouldn't lose on a Golden Boy Promotion. — Ulysses Gomez (@uselessgomez) 17 Σεπτεμβρίου 2017

No way that's a draw!!! — Michael Johnson (@FollowTheMenace) 17 Σεπτεμβρίου 2017

TIE my ass #CaneloGGG — Mikaela Mayer (@MikaelaMayer1) 17 Σεπτεμβρίου 2017

That's trash but I'm good with a rematch! GGG won that... — Anthony Johnson (@Anthony_Rumble) 17 Σεπτεμβρίου 2017