11 πυγμαχικές ταινίες που βασίστηκαν σε αληθινά γεγονότα

Cinderella Man (2005)

Εμπνευσμένο από την ζωή του Ιρλανδοαμερικανού πυγμάχου James Braddock, με τον Russell Crowe πρωταγωνιστή και ένα δύσκολο φινάλε.

Rocky (1976)

Το Rocky θεωρούμε πως έσωσε άλλη διάσταση στις πυγμαχικές ταινίες. Δείχνει την ζωή του πυγμάχου Chuck Wepner που για την ιστορία έπαιξε με τον Muhammad Ali το 1975.

The Fighter (2010)

Ο Mark Wahlberg παίζει τον Ιρλανδό Mickey Ward και η ταινία δείχνει δύο δείχνει δύο μεγάλα κεφάλαια της ζωής του. Την οικογένεια και την πυγμαχία.

Million Dollar Baby (2005)

Εμπνευσμένη και αυτή από αληθινά γεγονότα της Katie Dallam που όμως αντέδρασε και δεν ήθελε η ζωή της να γίνει ταινία καθώς όταν καθηλώθηκε αντιμετώπισε πολλά ψυχολογικά προβλήματα.

Ali (2001)

Ο Will Smith έπαιξε κεντρικό ρόλο για τον μεγαλύτερο πυγμάχο όλων των εποχών,σε μία βιογραφική ταινία.

The Great White Hope (1970)

Ο χαρακτήρας του James Earl Jones εμπνεύστηκε από την ζωή του Jack Johnson που πάλεψε όχι μόνο για παγκόσμιο τίτλο αλλά και για τα ίσα δικαιώματα των ανθρώπων.

Somebody Up There Likes Me (1956)

Ο Paul Newman υποδύεται τον Rocky Graziano, επαγγελματία μποξέρ που έπεσε πολλές φορές αλλά άλλες τόσες κατάφερε να σηκωθεί.

The Hurricane (1999)

Ο εξαιρετικός Denzel Washington αναλαμβάνει τον ρόλο του Rubin "Hurricane" Carter όπου πέρασε από πολλά στάδια της κατηγορίας για ανθρωποκτονία μέχρι τις δυσκολίες στο ρινγκ.

Resurrecting The Champ (2007)

Μία καταπληκτική ταινία που βασίζεται σε ένα άρθρο της εφημερίδας LA Times όπου ο Samuel L. Jackson υποδύεται πως είναι ο πρωταθλητής Bob "Bombardier" Satterfield που κατέληξε άστεγος.

Rocky Marciano (1999)

Ένα φοβερό αφιέρωμα για τον Ιταλοαμερικανό πυγμάχο που στεκόταν όρθιος μέχρι να χτυπήσει το καμπανάκι.

Unforgivable Blackness - The Rise and Fall of Jack Johnson (2005)

Πρόκειται για ντοκιμαντέρ δύο επεισοδίων με την άνοδο και την πτώση του heavyweight Jack Johnson. Πάλευε και εκείνος για τα ίσα δικαιώματα των ανθρώπων.

