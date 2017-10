Ποδηλάτης έπεσε σε γκρεμό στο γύρο της Λομβαρδίας

Αμέσως έσπευσε στο σημείο ασθενοφόρο καθώς και γιατροί. Ο Laurens De Plus στάθηκε τυχερός στην ατυχία του αφού σύμφωνα με την ομάδα του δεν έχει υποστεί κάποιον σοβαρό τραυματισμό. Φυσικά, μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο όπου και θα υποβληθεί σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις.

Μία σκηνή που πάγωσε όσους παρακολουθούσαν το γύρο της Λομβαρδίας εκτυλίχθηκε περίπου 40 μίλια πριν τον τερματισμό. Σε εκείνο το σημείο του αγώνα ο Laurens De Plus προσπαθούσε να φτάσει τον Mickel Cherel.

Ο Laurens De Plus δεν έκανε σωστό υπολογισμό σε μία στροφή στο γύρο της Λομβαρδίας με αποτέλεσμα να πέσει στον γκρεμό. (VIDEO)

