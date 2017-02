Ο Δ. Καρύδας αναλύει το Super Bowl

Η εμπειρία απέναντι στο ταλέντο, ο Tom Brady κόντρα στον Matt Ryan και όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για το Super Bowl αποτέλεσαν κομμάτι της συζήτησης που είχαμε.

Μια κουβέντα που δεν μπορούσε να ξεκινήσει διαφορετικά από το τι κάνει τον τελικό του NFL τόσο ξεχωριστό; "Πρώτα απ' όλα πρέπει να αναφέρουμε ότι τον τελικό της Κυριακής θα παρακολουθήσουν περίπου 1 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Για να συμβαίνει αυτό πάει να πει ότι το Super Bowl ποικίλει και αυτό συμβαίνει θεωρώ για τέσσερις λόγους. Ο πρώτος έχει να κάνει με το γεγονός ότι το Super Bowl είναι το πιο σημαντικό αθλητικό γεγονός μίας ημέρας. Είναι το μεγαλύτερο μονό παιχνίδι του αθλητισμού. Δεν μπορεί να συγκριθεί ούτε με τον τελικό του Champions League ούτε με κάτι άλλο. Όταν αναφέρομαι σε αθλητικό γεγονός μίας ημέρας δεν βάζω στην σύγκριση πχ το Παγκόσμιο Κύπελλο ή τους Ολυμπιακούς. Αναφέρομαι σε ένα και μοναδικό παιχνίδι.

Το δεύτερο και επίσης σημαντικό είναι ότι ο τελικός του Super Bowl έχει την αρτιότερη τηλεοπτική κάλυψη από οποιοδήποτε άλλο γεγονός. Εκεί οι Αμερικάνοι δοκιμάζουν και παρουσιάζουν κάθε νέα τεχνολογία για να προσφέρουν στους τηλεθεατές το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Για παράδειγμα για πρώτη φορά είδαμε σε τελικό το Super Slow Motion. Ήταν κάτι που δεν το είχαμε ξαναδεί πριν όπως και άλλα που έγιναν στη συνέχεια.

Οι άλλοι δύο λόγοι δεν αφορούν το αγωνιστικό κομμάτι. Υπάρχει ένα σημαντικό μέρος των θεατών που παρακολουθεί το Super Bowl για να δει τη συναυλία που γίνεται στο ημίχρονο. Εκεί παρελαύνουν αστέρες της Pop και δίνουν συναυλία μπροστά σε 70.000 φιλάθλους που βρίσκονται στο γήπεδο και ταυτόχρονα τους παρακολουθούν δισεκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Για παράδειγμα την Κυριακή η Lady Gaga θα είναι εκείνη που θα τραγουδήσει στο ημίχρονο. Βέβαια, εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι μέσα σε πέντε λεπτά στήνεται μία τεράστια σκηνή με όλα τα απαραίτητα για το σόου εφέ και σε άλλα τόσα τη μαζεύουν για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο.

Το τελευταίο που κάνει ξεχωριστό το Super Bowl είναι οι διαφημίσεις. Εδώ να τονίσουμε ότι εμείς δεν θα τις δούμε στην Ελλάδα αφού έχουμε το διεθνές πακέτο. Οι κορυφαίες εταιρείες σε Παγκόσμιο επίπεδο φτιάχνουν διαφημίσεις οι οποίες προορίζονται αποκλειστικά και μόνο να παίξουν κατά τη διάρκεια του Super Bowl. Φυσικά, δεν μιλάμε για απλές διαφημίσεις αφού πρόκειται για μεγάλες παραγωγές οι οποίες κοστίζουν εκατομμύρια, είναι σκηνοθετημένες από μεγάλα ονόματα, πρωταγωνιστούν σε αυτές διάσημοι και αρκετές από αυτές έχουν βραβευτεί ως διαφημίσεις της χρονιάς".

Το american football ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία του Έλληνα

Στη συνέχεια η κουβέντα μας πήγε στο γεγονός ότι το NFL αποκτά ολοένα και μεγαλύτερο κοινό στην Ελλάδα και τον ρωτήσαμε την άποψή του για το εάν ταιριάζει το άθλημα του american football στην ιδιοσυγκρασία του Έλληνα φιλάθλου. "Είναι ένα άθλημα το οποίο θεωρώ ότι ταιριάζει με την ιδιοσυγκρασία του Έλληνα φιλάθλου. Το american football είναι ένα άθλημα το οποίο συνδυάζει τη δύναμη και την τακτική. Είναι ένα άθλημα το οποίο θεωρώ ότι έχει μεγαλύτερη στρατηγική από το μπάσκετ, παρ'ότι είμαι μπασκετικός και φυσικά είναι δυναμικό. Εάν δεχτούμε ότι ως Έλληνες στην ιδιοσυγκρασία μας είμαστε αρκούντως δυναμικοί θεωρώ ότι μας ταιριάζει. Αυτό δείχνουν και τα νούμερα της τηλεθέασης των αγώνων αλλά και το ενδιαφέρον που υπάρχει στην Ελλάδα από την πρώτη στιγμή που άρχισαν οι μεταδόσεις μέχρι και σήμερα. Υπάρχει ένα κοινό το οποίο διαρκώς μεγαλώνει".

Τι συμβαίνει όμως με όσους θα αποφασίσουν τώρα να δουν τον τελικό; Πόσος χρόνος χρειάζεται για να μάθει κανείς τα βασικά; "Η απάντηση είναι όσο ένα ματς, δηλαδή τρεις ώρες. Τόσο χρειάζεται για να μάθει κανείς τα βασικά. Το τονίζω τα βασικά! Από εκεί και πέρα αν θέλει κάποιος να εντρυφήσει τότε χρειάζεται πάρα πολλές ώρες, μέρες και χρόνια. Ακόμα και εγώ για παράδειγμα που παρακολουθώ τόσα χρόνια μπορεί να συμβεί κάτι το οποίο να με αιφνιδιάσει. Για να γίνει καλύτερα αντιληπτό αυτό που λέω αρκεί να αναφέρω ότι οι κανονισμοί του αθλήματος είναι 150 σελίδες. Αυτό δείχνει και το πόσο χρόνο χρειάζεται κάποιος αφενός να μάθει τους κανονισμούς και αφετέρου να τους κατανοήσει και να εντρυφήσει σε αυτούς. Πάντως, θεωρώ ότι ένας αγώνας αρκεί για να μάθει κάποιος το βασικό κανόνα. Κάθε ομάδα που επιτίθεται έχει τέσσερις προσπάθειες για να κερδίσει δέκα γιάρδες στο γήπεδο. Εάν τα καταφέρει τότε θα κερδίσει νέο γύρο επιθέσεων".

TO "THE TACKLE" ΚΑΙ Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΟΥ ΤΟΝ "ΣΗΜΑΔΕΨE"

Έχοντας περιγράψει όλους τους τελικούς από το 2000 μέχρι σήμερα δεν μπορούσαμε να μην τον ρωτήσουμε για τον τελικό και τη φάση που θυμάται. "Μπορώ να σου πω πολλά παιχνίδια εκείνος όμως που ξεχωρίζω είναι συμπτωματικά και ο πρώτος τελικός που περιέγραψα. Η NOVA πήρε τα δικαιώματα του Super Bowl το 2000 και τότε στον τελικό έπαιξαν οι St Louis Rams με τους Tennessee Titans στον οποίο επικράτησαν οι πρώτοι με 23-16. Έκανα τη συγκεκριμένη μετάδοση γνωρίζοντας τα βασικά. Ήξερα πως παίζετε το παιχνίδι μέσα από video games και είχε τύχει σε κάποια ταξίδια μου για να πάω να δω μπάσκετ στις ΗΠΑ να παρακολουθήσω και 2-3 παιχνίδια του American Football από κοντά επειδή μου άρεσε.

Σε εκείνο το παιχνίδι, λοιπόν, πολυτιμότερος παίκτης είχε αναδειχθεί ο Kurt Warner η ιστορία του οποίου αποτελεί ένα ξεχωριστό κεφάλαιο για όσους αγαπούν τον αθλητισμό. Ήταν ένας quarterback, δηλαδή εκείνος που πασάρει για τους μη μυημένους, ο οποίος δεν έγινε ποτέ draft και ξεκίνησε τη χρονιά ως τρίτη επιλογή της ομάδας του. Ο Trent Green προοριζόταν για βασικός εκείνη τη χρονιά, αλλά ένας τραυματισμός του ανάγκασαν τον Νικ Βέρμελι να του δώσει τη θέση του βασικού. Εκείνος όχι μόνο τον δικαίωσε αλλά οδήγησε την ομάδα του στην κατάκτηση του Super Bowl και στη συνέχεια εξελίχθηκε σε έναν από τους καλύτερους στη θέση του.

Παράλληλα, σε εκείνο τον τελικό έγινε και η φάση που θυμάμαι πιο έντονα και για πολλούς είναι μια από τις κορυφαίες όλων των εποχών και έχει μείνει στη μνήμη όλων ως το "The tackle". Τι συνέβη τότε; Στην τελευταία φάση του αγώνα οι Titans δέκα πόντους από τη γραμμή όμως ο Mike Jones κατάφερε και σταμάτησε τον Kevin Dyson και να δώσει τη νίκη στην ομάδα του. Μία φάση που σίγουρα θυμούνται όσοι είδαν εκείνον τον τελικό και όλοι οι φίλοι του αθλήματος έχουν δει κάποια στιγμή".

Φτάσαμε σιγά - σιγά και στον τελικό της Κυριακής. Τι πρέπει να ξέρουμε για το φετινό ζευγάρι του τελικού; "Ο τελικός ανάμεσα στους Patriots και τους Falcons είναι ένα παιχνίδι ανάμεσα σε δύο διαφορετικές ομάδες. Από τη μία έχουμε τη σύγχρονη δυναστεία, τους Patriots, οι οποίοι έχουν και φανατικό κοινό στην Ελλάδα. Αυτό οφείλεται στο ότι η κυριαρχία τους συνδυάστηκε με τις τηλεοπτικές μεταδόσεις της NOVA.

Οι Patriots είναι μία ομάδα λοιπόν που ξέρει να κατακτά τίτλους, έχει αυτό που λέμε "know how". Στον πάγκο της έχει έναν από τους καλύτερους προπονητές, τον Μπιλ Μπέλιτσικ. Αν καταφέρουν και κατακτήσουν το τρόπαιο θα το κάνουν για πέμπτη φορά όλες από το 2000 και μετά. Στο ξεκίνημα της χρονιάς δεν έμοιαζε να είναι ένα από τα φαβορί για να βρεθούν στον τελικό, ωστόσο με την εμπειρία τους και τις εμφανίσεις τους από τα play offs και μετά έδειξαν ότι μπορούν να το κάνουν. Σε αυτό το σημείο να τονίσω ότι άλλο πράγμα είναι η κανονική περίοδος και άλλο τα play offs. Τα play offs στο NFL είναι μονοί νοκ άουτ αγώνες και όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό είναι πιο δύσκολοι από κάθε άλλο άθλημα. Επιστρέφοντας σε αυτό που έλεγα για τους Patriots αξίζει να σημειώσουμε ότι είναι μία ομάδα η οποία συνήθως όταν φτάνει στον τελικό κατακτά και το τρόπαιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα το κάνουν σίγουρα και την Κυριακή.

Απέναντι τους θα βρουν μία υπολογίσιμη ομάδα την οποία και αυτήν κανείς δεν περίμενε να φτάσει στον τελικό. Τα κατάφερε ωστόσο πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις στα play offs χάρη κυρίως στην εξαιρετική της επίθεση. Είναι μία άπειρη ομάδα αφού δεν έχει παίκτες που να έχουν φτάσει ξανά σε ένα Super Bowl. Το ερώτημα είναι εάν θα καταφέρει να τα βγάλει πέρα απέναντι στη δυναστεία των Patriots. Συνήθως ένα τέτοιο παιχνίδι δεν ευνοεί τις ομάδες που δεν έχουν εμπειρία. Όλα αυτά όμως θα πρέπει να αποδειχτούν στον αγωνιστικό χώρο το βράδυ της Κυριακής"

Φαινόμενο ο Brady, φανταστικός φέτος ο Ryan

Μεγάλη κουβέντα, όπως συμβαίνει πριν από κάθε Super Bowl, γίνεται για τους quarterbacks των δύο ομάδων. Tom Brady και Matt Ryan. Matt Ryan και Tom Brady. Ποιος quarterback είναι καλύτερος; "Όπως ακριβώς συμβαίνει με τις ομάδες τους και εδώ έχουμε μία μάχη δύο διαφορετικών αθλητών. Ο Tom Brady είναι ένα φαινόμενο. Ακόμα και χτες να σταμάταγε είναι δεδομένο ότι θα έμπαινε στο Hall Of Fame. Αυτή τη στιγμή συγκαταλέγεται στους 3-4 καλύτερους quarterbacks όλων των εποχών. Αυτό τα λέει όλα αφού έχει συγκριθεί με πολλούς μεγάλους αθλητές που έχουν περάσει στο παρελθόν. Βέβαια, εκείνος παρά το γεγονός ότι είναι ήδη 39 λέει ότι θα παίζει μέχρι τα 42 του και έχει την ικανότητα να το κάνει.

Το παιχνίδι του στηρίζεται στη γρήγορη πάσα. Ένας καλός quarterback χρειάζεται περίπου 3-3,5 δευτερόλεπτα να "κρατήσει" η άμυνα του μέχρι να δώσει την πάσα. Ο Brady θέλει 2,5-3 για να το κάνει. Εάν πιέσεις έναν quarterback είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα κάνει λάθος πάσα. Εκείνος πασάρει και πιο γρήγορα και σωστά. Για να είμαι πιο ακριβής έχει μετρηθεί ότι πασάρει στα 2,7 δευτερόλεπτα. Είναι κάτι σαν τον Federer του NFL, ένας αθλητής που αγγίζει το τέλειο.

Από την άλλη έχουμε έναν διαφορετικού τύπου αθλητή. Ο Matt Ryan είναι ένας πιο επιθετικός quarterback. Η καριέρα του φάνηκε ότι καταστράφηκε πέρσι αφού δεν είχε καλή απόδοση με τους Falcons να μην μπαίνουν στα play offs. Φέτος, όμως κάνει μία εξαιρετική χρονιά και είναι σίγουρο ότι θα πάρει τον τίτλο του "Come back player of the year". Αυτός ο τίτλος δίνεται συνήθως σε παίκτες που επιστρέφουν από τραυματισμούς, εκείνος όμως επέστρεψε μετά από μία κακή χρονιά.

Το θετικό για τον Matt Ryan είναι ότι έχει μία εξαιρετική επιθετική γραμμή. Έχει πολλούς παίκτες οι οποίοι είναι καλοί αποδέκτες και αυτό βοηθά σημαντικά το παιχνίδι των Falcons. Αυτό φάνηκε και στα παιχνίδια των Play offs με τα νούμερα του Matt Ryan να είναι φανταστικά.

Αν ψάξουμε να βρούμε διαφορές τους αυτή που πρέπει να σταθούμε περισσότερο είναι ο τρόπος που δρουν μέσα στο παιχνίδι. Ο Tom Brady είναι ένα ρομπότ. Πηγαίνει σύμφωνα με το πλάνο και δεν παρεκκλίνει καθόλου από αυτό. Αντίθετα, ο Matt Ryan πολλές φορές αυτοσχεδιάζει, ενώ δεν διστάζει να πάρει την μπάλα και να τρέξει. Φυσικά, έχουν και διαφορά στο κομμάτι της εμπειρίας αφού ο Tom Brady έχει κατακτήσει τέσσερα Super Bowl, έχει αναδειχθεί τρεις φορές MVP, ενώ ο Matt Ryan θα παίξει για πρώτη φορά σε τελικό"

Για το τέλος, του ζητήσαμε να κάνει μία πρόβλεψη για τον τελικό. "Όπως σου ανέφερε και στις προηγούμενες ερωτήσεις είναι δύο διαφορετικές ομάδες οπότε θεωρώ ότι όλα θα εξαρτηθούν από το πως θα πάει το παιχνίδι. Αν το σκορ μείνει χαμηλά και η νίκη κριθεί μάξιμουμ στα 27 τότε οι Patriots έχουν τον πρώτο λόγο αφού έχουν την εμπειρία να διαχειριστούν τέτοια παιχνίδια. Αν, όμως, το σκορ ξεφύγει τότε θεωρώ ότι οι Falcons θα είναι εκείνοι που θα έχουν τον πρώτο λόγο".

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, το Stoiximan.gr έχει ετοιμάσει περισσότερα από 100 πιθανά και... απίθανα ειδικά στοιχήματα για το μεγάλο event. Μεταξύ άλλων:

- Πόσα tweets θα κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια του αγώνα;

- Ποιο θα είναι το χρώμα μαλλιών της Lady Gaga στο Halftime Show;

- Ποιο θα είναι το χρώμα του ισοτονικού υγρού, με το οποίο θα λούσουν το νικητή προπονητή;