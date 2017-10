Σπουδαία κίνηση απ' τον ΟΠΑΝ του Δήμου Πειραιά για τον Σαμψάκη

Η Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Πειραιά κυρία Σταυρούλα Αντωνάκου, δήλωσε: "Πήραμε αυτή την πρωτοβουλία πρωτίστως διότι μιλάμε για ένα παιδί, έναν πρωταθλητή της Εθνικής μας ομάδας, ο οποίος είχε μια άτυχη στιγμή και χρειάζεται τη στήριξή μας προκειμένου να γίνει καλά. Δεύτερον, ως αθλήτρια γνωρίζω πολύ καλά πόσο σημαντικό είναι η Πολιτεία να μεριμνήσει έτσι ώστε όλοι οι αθλητές, κυρίως οι μη επαγγελματίες, να έχουν όλο τον χρόνο ιατροφαρμακευτική κάλυψη και ασφάλιση, για τέτοιου είδους ατυχήματα που συμβαίνουν εντός αθλητικών χώρων, ακόμα και όταν ο αθλητής προπονείται μόνος του, κάτι που είναι σύνηθες. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά, την εταιρία παραγωγής Stefi and Lynx, τη σκηνοθέτιδα Αλίκη Δανέζη – Knutsen, τον Γιάννη Στάνκογλου και όλους τους συντελεστές της παράστασης, οι οποίοι δέχθηκαν χωρίς κανέναν δισταγμό να συμβάλλουν και εκείνοι ώστε να συγκεντρωθούν όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα για την αποθεραπεία του αθλητή μας. Ο Ο.Π.Α.Ν. θα παραμείνει δίπλα στην οικογένεια του αθλητή και θα βοηθήσουμε όσο μπορούμε ώστε να γίνει και πάλι καλά. Είμαστε επίσης σε επαφή με την Πρόεδρο και τα μέλη του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών, του οποίου είμαι μέλος, προκειμένου να κάνουμε και άλλες δράσεις που θα βοηθήσουν για τη θεραπεία που χρειάζεται το παιδί από εδώ και πέρα".

Ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Πειραιά και η Stefi and Lynx Α.Ε. αποφάσισαν, μέρος του συνόλου των εσόδων της παράστασης "Καλιγούλας" που ανεβαίνει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά από τις 18 έως τις 29 Οκτωβρίου, να δοθεί για την αποκατάσταση της υγείας του πρωταθλητή καταδύσεων Ανδρόγεου Σαμψάκη - Μπακόπουλου. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Ο.Π.Α.Ν. την οποία αποδέχθηκε θερμά η εταιρία παραγωγής και οι συντελεστές της παράστασης, έτσι ώστε όλες οι παραστάσεις που θα ανέβουν στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά να αποκτήσουν και κοινωνικό χαρακτήρα.

