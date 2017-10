Ο προπονητής των δώδεκα ευρωπαϊκών και των πέντε παγκόσμιων μεταλλίων, που είχε πει "Χαιρετίσματα στην εξουσία" μετά τον θρίαμβο του Πετρούνια στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του περασμένου Απριλίου, προτίμησε αυτή τη φορά να αφιερώσει τον τίτλο ενός τραγουδιού στον ίδιο τον αθλητή του: "Ο Λευτέρης είναι… ‘Simply the best’! Είναι μάγκας, αφού μπορεί και αντέχει τέτοια πίεση. Μπορεί ο κόσμος να μην το κατάλαβε, αλλά ήταν πολύ πιεσμένος. Είναι πολύ πιο δύσκολο το να διατηρηθείς στην κορυφή από το να την κατακτήσεις, όταν ξέρεις ότι όλοι οι άλλοι κυνηγούν να σε φτάσουν. Ήταν δύσκολος αγώνας, ο Ρώσος πήρε υψηλή βαθμολογία, αλλά τέλος καλό, όλα καλά! Ο Αμπλιάζιν ήταν πολύ καλός, όμως ο Λευτέρης ήταν ψύχραιμος στην εκτέλεσή του και αυτό ήταν το στοιχείο – κλειδί. Πάνω στους κρίκους, ήταν εξαιρετικός. Αν είχε ‘κολλήσει’ την έξοδό του, αποφεύγοντας αυτή την αναπήδηση, θα είχε πάρει 0,200 β. παραπάνω, αλλά ακόμα και έτσι ξέραμε ότι θα κερδίζαμε".

Ράφτης: "Ο Λευτέρης είναι… Simply the best!"

