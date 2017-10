Η Φλόγα ξεκίνησε το ταξίδι για τη Δημοκρατία της Κορέας

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής “PyeongChang 2018” τόνισε: «Η PyeongChang έχει την τιμή να φιλοξενεί την Ολυμπιακή Φλόγα για δεύτερη φορά στην Κορέα μετά τους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες της Σεούλ το 1988. Το σύνθημα της PyeongChang 2018 “Let Everyone Shine” σημαίνει ότι η Φλόγα θα λάμψει για το όνειρο, το πάθος και το μέλλον όλων, κάθε στιγμή, σε κάθε γωνιά της γης. Η Ολυμπιακή Φλόγα εκφράζει αυτό το σημαντικό νόημα. Όταν η Ολυμπιακή Φλόγα φτάσει στην Κορέα, θα γιορτάσουμε τις 100 μέρες μέχρι την έναρξη των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων της PyeongChang.

To μακρινό της ταξίδι για τη Δημοκρατία της Κορέας ξεκίνησε η Ολυμπιακή Φλόγα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων PyeongChang 2018, σε μία λιτή αλλά και επιβλητική Τελετή στο Παναθηναϊκό Στάδιο, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλόπουλου.

To μακρινό της ταξίδι για τη Δημοκρατία της Κορέας ξεκίνησε η Ολυμπιακή Φλόγα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων PyeongChang 2018, σε μία λιτή αλλά και επιβλητική Τελετή στο Παναθηναϊκό Στάδιο. (PHOTOS)

BEST OF NETWORK

BEST OF HOUSE TWENTY FOUR