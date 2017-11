Βασιλειάδης: "Διεκδικούμε διεθνείς διοργανώσεις με πολλές στοχεύσεις"

Καλλιόπη Βέττα (Περιφερειακή σύμβουλος, πρέσβειρα Be Active): "Την Κυριακή πιστεύω θα έχουμε μία πετυχημένη μαζική εκδήλωση. Το Be Active έχει σαν στόχο να κινητοποιήσει τους ανθρώπους όχι μόνο για μια εβδομάδα, αλλά για όλο τον χρόνο. Αυτόν τον χρόνο στην Ελλάδα έγιναν περισσότερες από 250 δράσεις. Χαίρομαι που την Κυριακή θα έρθουν τα παιδιά να παίξουν και να γνωρίσουν το χάντμπολ, ένα πολύ θεαματικό άθλημα. Η εκδήλωση θα περάσει πολλά μηνύματα και ως περιφερειακή σύμβουλος νιώθω ιδιαίτερη χαρά που αυτή η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Πεδίο του Άρεως. Η Περιφέρεια Αττικής από το 2014 κάνει μεγάλη προσπάθεια να παραδώσει στους πολίτες το μεγάλο αυτό πάρκο. Θα πραγματοποιηθούν στο συγκεκριμένο χώρο και άλλες εκδηλώσεις στο μέλλον. Επίσης θα ήθελα να συμπληρώσω ότι την Κυριακή θα έχουμε παρουσίαση του προγράμματος 'Γυμναστική για όλους' της ΕΓΟ, το οποίο βραβεύτηκε το 2016".

Σκοπός είναι να αθληθούμε και να αγωνιστούμε. Θέλω να ευχαριστήσω το Υπουργείο, την Περιφέρεια Αττικής και την Ομοσπονδία Χάντμπολ, η οποία έχει αγκαλιάσει το πρόγραμμα. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω και τις πρέσβειρες του ελληνικού Be Active".

Διονύσης Καρακάσης (Εθνικός συντονιστής Be Active): "Θα σας πω μερικά στατιστικά στοιχεία για να καταλάβετε το μέγεθος του προγράμματος. Το 2016 έγιναν 15.000 καταγεγραμμένες δράσεις σε όλη την Ευρώπη (30 χώρες) με πάνω από 10.000.000 αθλούμενους. Το 2017 έγιναν 34.000 δράσεις σε 32 χώρες και συμμετείχαν 12.000.000 άνθρωποι. Το Be Active είναι για όλες τις ηλικίες, για άνδρες, γυναίκες, ακόμα και για ΑμεΑ και για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Κώστας Σταματιάδης (Γενικός Γραμματέας ΟΧΕ): "Be Active, Βe Human, Be Handball, είναι το μότο της Ομοσπονδίας εδώ και τρία χρόνια που ξεκίνησε το πρόγραμμα και το εφαρμόζουμε πιστά και κατά γράμμα. Όλες μας οι εκδηλώσεις έχουν ακριβώς αυτόν τον χαρακτήρα. Εμείς στο άθλημα είμαστε λίγο ρομαντικοί, φανατικοί, τρελοί και είναι πολύ ευχάριστο να μπορείς να βρεις ανθρώπους με θεσμικές θέσεις, οι οποίοι έχουν ακριβώς την ίδια αντίληψη για τον αθλητισμό, τον πολιτισμό και την κοινωνική αλληλεγγύη.

Από χρόνο σε χρόνο το πρόγραμμα "Be active" εμπλουτίζεται και αποκτά συνεχώς ποιοτικότερα χαρακτηριστικά και η συνεργασία φορέων όπως οι αθλητικές ομοσπονδίες, η ΟΧΕ και άλλες, η περιφέρεια Αττικής αλλά και άλλες, ή κοινωνικά σωματεία ή φορείς, ή δημοτικές αρχές που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα, δίνουν εκείνα τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται, ώστε το πρόγραμμα να έχει κοινωνικό αποτέλεσμα και να σηματοδοτήσει μία διαφορετική κατεύθυνση στον ελληνικό αθλητισμό.

Ιούλιος Συναδινός (Γενικός Γραμματεάς Αθλητισμού): "Είναι μεγάλη χαρά για εμάς να έχουμε μαζί μας την ΟΧΕ και την Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο μιας εκδήλωσης που συνδυάζει τόσο το πρόγραμμα "Be active", που όπως γνωρίζετε είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που υλοποιείται στην Ελλάδα τα τελευταία τρία χρόνια κι έχει ραγδαία ανάπτυξη. Βασικός του στόχος είναι να ενημερώσει και να κινητοποιήσει τον πληθυσμό να συμμετέχει στην σωματική άθληση, μέσα από αξίες όπως αρμόζει σε αυτό που λέμε πραγματικός αθλητισμός, υγεία και τρόπος ζωής.

Κλείνοντας δεν θα πρέπει να παραλείψω ότι στο πλαίσιο της γιορτής αυτής, η οποία είναι ενταγμένη στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα "Be active", θα υπάρξει συλλογή τροφίμων και φαρμάκων για τους συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε ανάγκη. Είναι μία από τις πολύ μεγάλες δράσεις που έχουμε και χαιρόμαστε όταν οι δράσεις αυτές γίνονται με ομοσπονδίες οι οποίες με ευαισθησία μέσα σε δύσκολες συνθήκες, πολλές φορές υποχρηματοδότησης, καταφέρνουν και ξεπερνάνε τα στενά όρια του αθλήματος και συναντάνε το πραγματικό νόημα του αθλητισμού και τις συνολικές ανάγκες που ο αθλητισμός έρχεται να καλύψει".

Μάλιστα αποτελεί από τις πρωτοπόρους ομοσπονδίες με κοινωνικές ευαισθησίες, είναι πάντα δίπλα μας στα προγράμματα "Be Αctive", είναι πάντα δίπλα μας στα προγράμματά μας με τους πρόσφυγες και δίπλα στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας σε όλες της τις εκφάνσεις της. Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε όλους την Κυριακή 5 Νοεμβρίου στο Πεδίον του Άρεως να παίξουμε και να διασκεδάσουμε μαζί με τα παιδιά. Σε αυτήν την εκδήλωση έχουμε αρωγό μας την Περιφέρεια Αττικής που βοηθάει στην υλοποίηση όλων των δράσεων του "Be Αctive" και στην υλοποίηση ακόμα μιας μεγάλης εκδήλωσης όπως αυτή που ετοιμάζουμε την Κυριακή. Η Περιφέρεια Αττικής δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τα προγράμματα μαζικού αθλητισμού αποτελώντας για εμάς ένα πολύτιμο εργαλείο στην υλοποίηση της γενικότερης πολιτικής που έχουμε για τον αθλητισμό.

Στη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού παρόντες ήταν ο Υφυπουργός Αθλητισμού Γιώργος Βασιλειάδης, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού και πρόεδρος της επιτροπής Be Active Ιούλιος Συναδινός, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής εντεταλμένος για θέματα Αθλητισμού Σπύρος Πάντζας, ο Πρόεδρος της ΟΧΕ Κώστας Γκαντής, ο Γενικός Γραμματέας της ΟΧΕ και μέλος της επιτροπής Βe Active Κώστας Σταματιάδης.

Στη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για τη μεγάλη γιορτή "Be Active" για τα παιδιά στο Πεδίο του Άρεως, παρόντες ήταν ο Υφυπουργός Αθλητισμού Γιώργος Βασιλειάδης, ο οποίος μίλησε για τις εξελίξεις στο άθλημα αλλά και στα υπόλοιπα σπορ.

BEST OF NETWORK

BEST OF HOUSE TWENTY FOUR