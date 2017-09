Βόμβα από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο στην προπόνηση της Τότεναμ

Photo credits: Steven Paston/PA via AP

Μονάδες πυροτεχνουργών κλήθηκαν για να αφοπλίσουν, εάν χρειάζεται, τον εκρηκτικό μηχανισμό, ενώ οι δρόμοι γύρω από το "Hotspur Way" του Ένφιλντ έκλεισαν και τοποθετήθηκαν μπαριέρες, ώστε κανείς να μην μπορεί να προσεγγίσει την περιοχή.

