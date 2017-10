Οι οπαδοί της Μόντενα έκαναν κηδεία στην ομάδα τους!

Δύσκολες στιγμές περνάει η Μόντενα, η οποία κατά το παρελθόν είχε αγωνιστεί στα "μεγάλα σαλόνια" του ιταλικού ποδοσφαίρου. Η ιταλική ομάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας στη Serie C, δίχως νίκη ύστερα από πέντε αγωνιστικές, ενώ την Κυριακή (01/10) είδε την αναμέτρηση με τη Μέστρε να αναβάλλεται λόγω προβλημάτων στο γήπεδό της.

